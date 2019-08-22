Китай наводит мосты в Удмуртию

Китайской корпорации по строительству дорог и мостов предложили поучаствовать в проектах, связанных со строительством дорог в Удмуртии. Условия взаимовыгодного сотрудничества обсудили в Ижевске председатель правительства республики Ярослав Семенов и заместитель главы московского филиала компании Кан Кай. Корпорация заинтересована в развитии инфраструктуры на территории России и выражает желание рассмотреть и обсудить возможности участия в существующих и планируемых проектах на территории Удмуртии. Эксперты считают, что китайской компании будет сложно зайти на уже сформировавшийся рынок, однако в случае успеха она серьезно перекроит схемы взаимодействия с поставщиками и субподрядчиками и снизит цены контрактов.

Как отметил заместитель главы московского филиала Китайской корпорации по строительству дорог и мостов (СRBC) Кан Кай, корпорация входит в четверку крупнейших государственных предприятий Китая, первыми вышедших на международный рынок подрядных работ, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В основном она выполняет подряды на строительство автодорог, мостов, портов, железных дорог, аэропортов, туннелей, объектов коммунального хозяйства. По его словам, у корпорации есть интерес в развитии инфраструктуры в России, поэтому она ищет возможности своего участия в уже реализуемых и планируемых проектах на территории Удмуртии. Премьер Ярослав Семенов, в свою очередь, отметил, что регион планирует наращивать объемы дорожного строительства.

«Регион у нас открыт. Мы крайне заинтересованы видеть вас в числе наших подрядчиков. Главное — в рамках сотрудничества должны быть соблюдены все конкурентные процедуры»,— сказал на встрече господин Семенов.

Само совещания проходило без прессы.

Дорожная сеть Удмуртии составляет 17 375 км дорог. На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения расположено 363 моста и путепровода длиной 13 342 погонных метра, в том числе девять деревянных мостов, общей протяженностью 264 погонных метра. Из них 12 искусственных сооружений находятся в крайне изношенном, предаварийном состоянии и требуют безотлагательной реконструкции. В 2019 году общая протяженность дорог, на которых производятся те или иные виды ремонтных работ, составляет 410 км.

По словам господина Семенова, до конца года будет утвержден перечень объектов ремонта на 2020 год, однако уже сейчас есть понимание, что по объемам работ и суммам финансирования цифры не уменьшатся. Он выразил надежду, что китайские партнеры рассмотрят предложения республики в части строительства дорог, а также по ряду других проектов.

Господин Кан Кай заверил, что у Китая есть опыт по строительству мостов и дорог в России. Он выразил желание ознакомиться с экономическим потенциалом республики, а также побывать на интересующих корпорацию ведущих предприятиях дорожной отрасли республики.

Эксперты отмечают, что пока нет никакой конкретики и в перспективах реализации проектов китайской корпорации в Удмуртии есть большие сомнения. По словам председателя совета Удмуртской торгово-промышленной палаты Виктора Любимова, с китайскими компаниями в принципе сложно вести бизнес, так как они все долго и тщательно взвешивают, прежде чем войти в какой-то проект. «Не думаю, что они готовы участвовать в торгах на дорожные работы в Удмуртии. В них сейчас, как правило, побеждают два крупнейших республиканских предприятия — "Удмуртавтодор" и ДП "Ижевское", которые готовятся к объединению. У китайцев больше интерес к строительству платных дорог и мостов, но Удмуртия в этом плане не подходит ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения наличия крупных транспортных коридоров»,— сказал господин Любимов.

Представитель в ПФО Дома российско-китайской дружбы Андрей Орлов отметил, что корпорация СRBC активно занимается поиском контрактов в регионах России, но пока у них возникают сложности с их получением. В условиях торговой войны с США китайские компании ищут возможности инвестировать в инфраструктурные проекты за пределами своей страны. «Если китайские компании придут в Удмуртию, это позволит существенно снизить стоимость работ. 1 км скоростного хайвэя на четыре полосы в России стоят $19,3 млн, в Китае делают за $2,9 млн и качественно. Однако зайти на рынок им будет крайне сложно, потому что он давно поделен и никто от этой кормушки просто так уходить не будет»,— считает господин Орлов.

По его словам, китайские компании привозят, как правило, своих специалистов и набирают местных субподрядчиков. При этом он не исключил, что СRBC могут заинтересовать планы правительства Удмуртии по возможной частичной приватизации предприятия, которое получится от объединения «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское».

«Такие варианты сотрудничества, как создание совместных предприятий, китайские корпорации рассматривают, но пока подобных примеров мало, так как есть много нюансов»,— отметил господин Орлов.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, в том, что СRBC заинтересована в участии в инфраструктурных проектов в Удмуртии, да и в других регионах России, нет ничего удивительного: для нее это источник дополнительных доходов. «Поэтому она вполне может предложить цену на 10–20%, даже 30% ниже, чем другие претенденты, лишь бы получить выгодный заказ. Однако за дешевизной могут скрываться проблемы для властей региона: китайские компании предпочитают использовать собственное оборудование и материалы, а не закупать их в России. Точно так же они нанимают рабочих в КНР, соответственно, местным жителям трудоустройство не светит. И халтурить они тоже умеют, если за их деятельностью не обеспечить жесткий контроль»,— говорит господин Хазанов.

Он отмечает, что в этом случае необходимо будет детально оговаривать в конкурсных документах все условия, выгодные региону, чтобы обеспечить приоритет в найме жителей Удмуртии и поставки стройматериалов для тех проектов, в которых может принять участие СRBC.

Михаил Красильников