Идея Николя Гескьера на этот раз довольно сложна — дизайнер решил воспроизвести свое представление о современных субкультурах.

Все очень конкретно. Источником вдохновения для креативного директора женских коллекций Louis Vuitton стала площадь Бобур рядом с Центром Помпиду — известнейшее в Париже молодежное место и, по словам Николя Гескьера, своеобразный «плавильный котел», в котором самые разные представители юного поколения могут почувствовать себя одинаково свободными.

Но это не вся идея нынешней коллекции Louis Vuitton. Объединить женские образы в единое, несмотря на все разнообразие идей и стилей, сообщество дизайнер решил не в нынешнем реальном виде, а гипотетически — как выглядели бы представительницы разных групп, если бы не сглаживающий все различия интернет-опыт: сетевые инфлюенсеры влияют и на свою аудиторию, и друг на друга. Задача сложнейшая, но Николя Гескьер действительно один из самых талантливых действующих фэшн-дизайнеров, и в итоге коллекция у него получилась отличная: яркая, красивая и — при всем заявленном многообразии — цельная.

В принципе наступивший сезон представляется большинству фэшн-дизайнеров весьма прагматичным по духу. То есть первое, что возникает в воображении при разговорах о нынешних трендах,— это буржуазные ценности, дорогие материалы, хороший крой, лаконичность. И конечно же, внутри этой буржуазной идеи есть много красоты и разнообразия. Но у Louis Vuitton коллекция рассчитана на свободу самовыражения. Николя Гескьер исключительно ловко демонстрирует нам с помощью придуманных им одежды, обуви, шапочек и платочков, сумок и цепей, насколько интересным и интеллектуальным может быть улично-дискотечный вариант стилистики 1980-х.

По словам дизайнера, его личный опыт демонстрирует, что клиенты буржуазной марки Louis Vuitton предпочитают покупать вещи не унифицированные и сглаженные, а максимально полно помогающие выразить индивидуальность. Поэтому в нынешнем сезоне мы видим и кроссовки, и панковские ботинки на шнуровке, и мягкие широкие сапожки на плоской подошве. Можем носить тюбетейки и почти средневековые подшлемники. Что касается одежды — она пестра, подчеркнуто декоративна и демонстрирует виртуозное умение смешивать в любом количестве и пропорциях материалы разных цветов и фактур, с очень разными рисунками. И конечно, вся эта разнообразная коллекция все же объединена духом весьма свободных по настроению 80-х. Романтические платья с короткими пышными юбками и огромными воланами у плеч, джинсовые комбинезоны, затянутые в талии ремнем. Рокерские косухи (плечистые, конечно) и квадратные лаконичные пальто. Романтичные приталенные сюртучки, напоминающие об эпохе барокко, меланжевый трикотаж и хипповские цветастые размахайки в лоскутной технике. Драпированные плечистые платья-джерси, как у буржуазок того времени, и супрематический многоцветный трикотаж — почему-то в 80-х такой носили жительницы пригородов. Оказывается, сейчас все это кстати.

Марина Прохорова