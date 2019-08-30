Демна Гвасалия эту свою работу посвятил покупателям — тем, кто ходит по магазинам и ищет красивую одежду. Это разумное и практичное решение.

Кроме того, в этой коллекции Balenciaga дизайнер продемонстрировал прекрасное умение моделировать сложные и красивые конструкции. Разумеется, не в первый раз. Но вот настолько полно и серьезно, без экивоков и постиронии, наверное, все-таки впервые. Вещи из коллекции наступившего сезона никак не напоминают стилистические кунштюки. Это скорее базовый сезонный гардероб. Разумеется, очень непростой и рассчитанный на людей, предпочитающих концептуальную одежду. Но все же именно базовый, позволяющий носить вещи из подиумной части коллекции практически в любой ситуации и не выглядеть вызывающе. Собственно говоря, именно такие вещи и являются чистым примером фэшн-дизайна. И потенциальных покупателей у нынешней подиумной коллекции Balenciaga, скорее всего, будет больше обычного — вещи из нее не вызывают сомнений. Чтобы подчеркнуть обновленную концепцию, Демна Гвасалия провел шоу практически без декораций, давая возможность разглядеть чистоту работы, свое мастерство фэшн-дизайнера — ну и демонстрируя свое намерение оказаться в топ-списке тех, кто создает интеллектуальную моду. Намерение, судя по этой коллекции, вполне обоснованное.

Никаких гипертрофированных объемов нет и в помине. Никаких «уродских» кроссовок, стритвира и демонстративно спортивной одежды. Обувь — туфли, ботинки и сапоги на удобной подошве. Чистый скульптурный крой подразумевает воздух между телом и одеждой, силуэты лишь слегка изменяют естественные пропорции — это очень по-баленсиаговски. Основу коллекции составляют жакеты и пиджаки с мягкими плечами, прямые брюки и юбки почти формального вида, пальто-коконы, объемный яркий трикотаж, который отлично совмещается в комплект с темными пальто и костюмами. И сумки Balenciaga из этой коллекции довольно просты. Единственное проявление иронии — это сумки-шопперы, один в один повторяющие магазинные пакеты для покупок. Но они вполне практичны, а манера носить по несколько сумок сразу не только модна, но и выгодна — поскольку и спрос на эти сумки растет пропорционально.

Совершенно обоснованным и логичным у Balenciaga выглядит решение объединить женскую и мужскую коллекции. Демна Гвасалия стирает гендерные границы, по существу ничего специально для этого не делая. Просто современные реалии подразумевают, что жительницы крупных городов носят брюки, пиджаки и пальто мужского кроя и обувь на низких каблуках, практически не замечая заимствований из мужского гардероба,— все-таки сто лет прошло. И по большому счету, мужская и женская части коллекции отличаются только тем, что юбки и платья Balenciaga мужчины не носят. На вечер в женской коллекции чудесные длинные струящиеся платья, мужчинам — очень сложные в крое и на редкость удачные свободные комбинезоны прекрасного слитного силуэта — своеобразный гибрид рабочей униформы и костюма с сюртуком и визиткой. Это вызывающе, но очень продуманно, в меру, без превращения клиента бренда в жертву моды.

Марина Прохорова