По горизбиркому ударили словом

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился в Центральную избирательную комиссию с указанием на противодействие петербургского избиркома ее решениям (документы имеются в распоряжении редакции). В частности, речь идет об отказе от систем видеонаблюдения на экстерриториальных участках на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Кроме того, он обратил внимание на неисполнение постановления ЦИК о повторном рассмотрении жалоб незарегистрированных кандидатов или несоблюдении установленного десятидневного срока их рассмотрения, а также на отказ отстаивать в суде свои же решения, принятые во исполнение постановлений ЦИК. Уже вчера, через день после обращения, председатель центризбиркома Элла Памфилова предложила создать рабочую группу и направить ее в Петербург.

На так называемые «дачные» участки в Центральную комиссию жаловались, не считая господина Шишлова и петербургских оппозиционеров, трое кандидатов в губернаторы Петербурга — Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Владимир Бортко (КПРФ). Они считают, что Псковская область будет использоваться для фальсификаций. Кандидаты потребовали закрытия участков в соседнем регионе, заявив, что в противном случае они снимутся с выборов.

ЦИК также регулярно критикует создание «дачных» участков. Госпожа Памфилова ранее потребовала от председателя петербургского избиркома аргументировать организацию выборов в Псковской области. В ответ на что председатель СПбИК Виктор Миненко заявил, что люди уже начали подавать заявления для голосования как там, так и в Ленинградской области.

Позднее зампред центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что ряд обращений верифицировать не удалось. По его словам, большинство заявителей оказалось не в курсе, что изъявило желание голосовать вне Петербурга. После этого господин Булаев пообещал провести тотальную ревизию поданных обращений.

Единственной реакций СПбИК на критику стало упразднение на прошлой неделе пяти участков в Псковской области и десяти в Ленинградской. Таким образом, в первом регионе их осталось 15, а во втором — 62. При этом, как заявил господин Миненко, видеонаблюдение на этих территориях не предусмотрено с целью экономии бюджетных средств. Он считает, что контроль смогут обеспечить наблюдатели.

Омбудсмен Александр Шишлов также обратил внимание, что 9 августа ЦИК отменил решение СПбИК об отказе в регистрации двум кандидатам от партии «Яблоко», обязав пересмотреть их жалобы с учетом позиции центральной комиссии. По состоянию на 20 августа они так и не были рассмотрены. Также он указал на то, что жалобы семи кандидатов в совет МО «Измайловское» были рассмотрены и отменены только на 19-й день.

Далее он сообщил об игнорировании СПбИК судебных заседаний, касающихся их решений о регистрации кандидатов, а также о прямом противодействии решениям ЦИК. В частности, при рассмотрении иска о необходимости снятия с выборов кандидатов в совет МО «Введенский» Павла Хусу и Павла Калайдина, представитель ГИК и ответчиков настаивал на удовлетворении исковых требований. До этого ЦИК потребовал от горизбиркома зарегистрировать данных кандидатов, что тот и сделал, но конкуренты господ Хусу и Калайдина попытались оспорить это решение в суде. В итоге суд принял сторону ответчиков и оставил их регистрацию в силе.

В период с 30 июля по 15 августа в Ленинском районном суде проходили заседания, на которых решался вопрос о снятии семи кандидатов в совет МО «Екатерингофский». Ни на одном из них представители ГИК не присутствовали. При этом ЦИК настоятельно рекомендовал им туда прийти. К этому же призывали и ответчики, в частности, выдвиженец от «Яблока» Федор Горожанко и глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев.

Истцы, являющиеся соперниками данных семи кандидатов, настаивали на том, что прием документов был осуществлен за пределами сроков, установленных ИКМО. С доводами суд согласился и отменил регистрации. При этом ранее решением СПбИК был продлен срок приема документов из-за неудовлетворительной организации, которая была зафиксирована в данной ИКМО. Господин Шишлов считает, что в том деле слово представителя городской комиссии могло быть решающим. Два решения Ленинского райсуда были оспорены в городском суде и отменены. По остальным назначены рассмотрения.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге заявили, что видят результаты своих действий. На заседании ЦИК 21 августа председатель Элла Памфилова предложила коллегам собрать рабочую группу и направить ее в Санкт-Петербург. Ее члены займутся разрешением проблем и споров, касающихся избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях. «Публичная реакция центризбиркома внушила нам осторожный оптимизм»,— заявили в управлении уполномоченного по правам человека.

Олег Дилимбетов