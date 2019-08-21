Против жителей Татарстана возбудили уголовное дело за стрельбу по полицейским

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело против 20-летнего и 28-летнего жителей Татарстана,которые устроили стрельбу по полицейским. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, все произошло днем 3 августа этого года. Полицейские проводили мероприятия по задержанию двух мужчин, подозреваемых в серии грабежей и разбоев в Татарстане. Злоумышленники скрывались в одном из домов Светлоярского района. Когда на место приехали полицейские, подозреваемые отказались сдаться, и один из них дважды выстрелил в сторону полицейских из списанного оружия модели«РНХТ» («Наган»). Затем подозреваемые попытались сбежать, но их действия пресекли. У одного из них была пиротехническая граната для страйкбола,которая внешне напоминает наступательную ручную гранату РГД-5. Угрожая взрывом, злоумышленники потребовали отпустить их, но вскоре их задержали.

Ранее сообщалось, что подозреваемые приехали в Волгоградскую область из Набережных Челнов, где они ограбили квартиру, забрав $15 тыс. А до этого они угнали чужую машину из казанского сервиса,напали на 27-летнего молодого человека, избили его, отняв телефон и деньги.

"Ъ-Казань"