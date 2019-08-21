Зарплаты в сфере добычи нефти и газа за год выросли более чем на 40%

Согласно данным Росстата среднемесячная начисленная зарплата в сфере добычи сырой нефти и природного газа выросла на 41,6% за год (с июня 2018 по июнь 2019) и составила 172,9 тыс. руб. Это в 3,5 раза выше среднего показателя по России

Три сферы с самыми высокими зарплатами в июне выглядит так:

добыча нефти и газа 172,9 тыс. руб (рост на 41,6% за год); производство табачных изделий — 113 тыс. руб. (+ 0,4%); деятельность воздушного и космического транспорта — 128,4 тыс руб. (+ 2,3%).

Тройка сфер с самыми низкими зарплатами за июнь:

производство одежды — 20,2 тыс. руб. (+ 0,5%); производство текстильных изделий — 25,8 тыс. руб. (+ 2,1%); производство мебели — 26,1 тыс. руб. (+ 7,4%).

Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила — 49,3 тыс.руб., что на 7,7% выше, чем в июне 2018 года и на 2,9% выше, чем в мае 2019 года.

По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. Наибольшие доли опрошенных (13%, 12% и 11%) заявили, что они получают 14–20 тыс., более 30 тыс. и 20–30 тыс. руб. соответственно. 34% заявили, что их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Зарплата просит удвоения».