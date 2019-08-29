Древнейшие наводнения, сведения о которых дошли до наших дней

Катастрофическое наводнение на реке Хуанхэ, 2297 год до н. э.

Наводнение на реке Нил, ок. 1000 года до н. 'э.

Последствия неизвестны.

Примеры дождевых паводков

1882 год. В районе Мценска и Тулы проливные дожди размыли железнодорожную насыпь — диаметра сточной трубы в 1,1 м оказалось недостаточно. Проходивший поезд сошел с рельсов и рухнул в овраг.

1931 год. Затяжные дожди в бассейне реки Янцзы вызвали наводнение. Под водой оказалось более 300 тыс. кв. км (сравнимо с площадью таких стран, как Италия или Польша).

1979 год. После сильнейших ливней, вызванных приходом юго-западного муссона, обычно пересыхающая в зимний период река Луни (штат Раджастхан, северо-западная часть Индии), протекающая в пустыне Тар, вышла из берегов. Погибло несколько сотен человек, было разрушено более тысячи деревень, погибло 107 тыс. голов крупного рогатого скота.

Наводнения, вызванные быстрым таянием снега

1908 год. В бассейне Верхней Волги из-за чрезвычайно дружной весны снег, запасы воды в котором превышали норму на 170–200%, сошел за очень короткий промежуток времени. Параллельно в течение нескольких недель шли проливные дожди. При этом почва сильно промерзла за зиму и не могла впитывать влагу. В результате были затоплены десятки тысяч гектаров посевов, без крова остались 50 тыс. человек.

1983 год. Над Скалистыми горами в США прошел мощный циклон, сопровождавшийся сильнейшими снегопадами. Вслед за этим последовало внезапное потепление, и в период с 6 по 28 июня максимальный сток составил около 210% от нормы. Впервые за всю историю своего существования переполнились крупнейшие водохранилища на реке Колорадо — Мид и Поуэлл, а также другие 12 водохранилищ каскада.

Наводнения, вызванные ледовыми заторами

1864 год. На реке Лене ниже Якутска во время ледохода образовался затор. Наивысший уровень воды достиг 11,74 м над нолем графика водомерного поста, большая часть города ушла под воду.

2001 год. Суровая зима с обильными снегопадами создала условия для формирования мощных ледовых заторов на реке Лене. Таяние снега сопровождалось затяжными дождями. В результате первая паводковая волна привела к формированию затора протяженностью 80 км в 40 км ниже по течению города Ленска. Уровень воды поднялся до отметки 1740 см при критическом уровне 1350 см. Вторая, еще более мощная паводковая волна со стороны Иркутской области вызвала подъем уровня воды в районе города до рекордной отметки 1985 см и образованию 100-километровой ледяной глыбы. Для ликвидации затора применялась взрывчатка и боевая авиация. Наводнение нанесло катастрофический ущерб. Только в результате затопления Ленска погибли шесть и пропали без вести два человека, пострадали 5162 жилых дома, в которых проживало 27,5 тыс. человек. Примерно 18 тыс. человек было эвакуировано, полностью уничтожен речной флот Ленска.

Нагонные наводнения

1953 год, Нидерланды. В результате шторма защитные дамбы были разрушены на значительном участке побережья страны, и морские воды проникли вглубь территории на расстояние до 100 км. В устьях рек Рейн, Маас, Шельда уровень воды поднялся на 3–4 м. В целом было затоплено приблизительно 8% территории страны, погибло 2 тыс. человек.

1970 год. На территории Бангладеш и Индии в дельте Ганга катастрофическое нагонное наводнение затопило более 20 тыс. кв. км. По некоторым оценкам, жертвами наводнения стали 1,5 млн человек.

1824 год. Юго-западный штормовой ветер нагнал в устье Невы огромные массы воды. В пике наводнения уровень воды превышал 4 м над ординаром. Было полностью разрушено 324 дома, повреждено 3257 разных строений (половина всех имевшихся на тот момент в городе). Из 94 судов, стоявших в гавани, удалось спасти только 12. Погибло несколько сотен человек.

Цунами

1755 год. Волна высотой 20 м полностью разрушила Лиссабон, погибло около 5 тыс. человек.

1952 год. Три цунами, обрушившиеся на Курильские острова (самая большая достигала высоты 10 м), практически стерли с лица земли город Северо-Курильск.