1,2 процента составил прирост портфеля розничных банковских кредитов за июль 2019 года, сообщил вчера ЦБ. В годовом выражении темпы роста кредитования физлиц замедлились с 22,8% в июне до 21,9% в июле (с учетом валютной переоценки), прироста необеспеченных ссуд — с 24,9% до 24,6%. Сдерживаемый регулятором рост необеспеченного кредитования в обозримом будущем должен увеличить долю ипотеки — даже на фоне того, что средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физлиц на срок больше года в июне 2019 года (13,4% годовых) была на 0,4 процентного пункта выше, чем год назад. Темпы годового прироста вкладов граждан в банках замедлились до 7,1% в июле с 7,3% в июне.