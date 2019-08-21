Прокуратура повернулась лицами к мусору

Прокуратура Пермского края проводит проверку законности действий регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Оператор требует от краевых юридических лиц заключить с ним договор на оказание услуг по обращению с ТКО. Предприниматели с этими требованиями не согласны и утверждают, что не все из них производят мусор в результате работы. Представители бизнеса недовольны двойным начислением для индивидуальных предпринимателей, которые уже платят оператору как физические лица. В руководстве «Теплоэнерго» считают, что оператор действует в рамках действующего законодательства.



По информации знакомых с ситуацией источников „Ъ-Прикамье“, прокуратура Пермского края проводит проверку законности требований регоператора по обращению с ТКО — ПКГУП «Теплоэнерго» о заключении договоров с предпринимателями на вывоз отходов.

«Речь идет как о самой форме документа в виде уведомления о совершении административного правонарушения, так и о его направлении всем индивидуальным предпринимателям независимо от вида и особенностей их хозяйственной деятельности»,— пояснил „Ъ-Прикамье“ один из собеседников. Также надзорный орган изучит основания выставления ПКГУП счетов в адрес ИП за оказание услуг по вывозу ТКО. Проверка проводится на основании информации, появившейся в СМИ.

Ранее пермские предприниматели выразили недовольство поступившими от ПКГУП «Теплоэнерго» «уведомлениями о совершении административного правонарушения». В документе утверждается, что юридические лица должны заключить договоры на вывоз мусора с регоператором до 18 августа. В случае если договор не будет заключен, предпринимателям грозит штраф 100 до 250 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Рег­оператор ссылается на ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»).

Предпринимателей данные требования не устроили, и они решили подать коллективное заявление в прокуратуру Пермского края. Как рассказала „Ъ-Прикамье“ инициатор обращения Татьяна Лукова, индивидуальные предприниматели, работающие по месту прописки, недовольны двойным начислением за услуги обращения с ТКО. «Люди платят за эти услуги как физические лица, но сейчас их дополнительно заставляют платить еще и как индивидуальных предпринимателей. Еще одна проблема — уведомления приходят даже тем ИП и другим юрлицам, которые фактически не ведут никакой деятельности»,— пояснила госпожа Лукова.

Кроме того, в заявлении предприниматели утверждают, что не получали в декабре прошлого года от КГУП «Теплоэнерго» информацию о порядке заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. А указанные оператором сроки «нереальные ни для заключения договора, ни для обоснованного отказа от заключения данного договора». В документе утверждается также, что подавляющее большинство предпринимателей не образуют ТКО в процессе своей работы.

По словам госпожи Луковой, заявление подписали более 100 человек. «Планируем завтра продолжить сбор подписей. Если много людей, желающих подписаться, попросят подождать их, то дождемся пятницы и тогда подадим в прокуратуру»,— добавила Татьяна Лукова.

Замдиректора ПКГУП «Тепло­энерго» Андрей Красников утверждает, что регоператор не фиксирует факт нарушения законодательства со стороны предпринимателей, но «имеет право сообщить о правонарушении в надзорные органы». По словам господина Красникова, необходимость заключения договоров между предпринимателями и ПКГУПом обусловлена требованиями законодательства. «При этом действительно образуются две квитанции: для физического и для юридического лица. За исключением случаев, если у предпринимателя есть договор аренды и плата за обращение с ТКО начисляется на арендодателя», – пояснил господин Красников.

По его словам, юридические лица демонстрируют низкую собираемость за услуги обращения с ТКО (менее 10% от начисленного). Андрей Красников добавил, что региональному оператору известно о проверке краевой прокуратуры.

Напомним, региональный оператор — краевое предприятие «Теплоэнерго» занимается обеспечением сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО с 1 января этого года. Плата за услуги регоператора со стороны юридических лиц может рассчитываться по нормативу или исходя из фактического накопления.

«Согласно общим принципам гражданского законодательства, услуга должна быть оплачена только в том случае, если она оказана. Предприниматели платят ПКГУП „Теплоэнерго“ именно за оказанные услуги. Это не налог или сбор»,— считает член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. «Поэтому если предприниматель создает отходы в результате работы собственной парикмахерской или магазина, то он должен платить за вывоз мусора по утвержденным тарифам и в установленном законом порядке. Но когда „письма счастья“ приходят людям, которые не производят ничего, кроме электронной почты, это вызывает безусловное возмущение»,— пояснил эксперт. Он добавил, что окончательная оценка правомерности действий оператора будет дана юристами.

Дмитрий Астахов, Константин Кадочников