Праздник к нам приходит Расходы на Новый год в Перми заметно увеличатся

Празднование Нового года в Перми по инициативе краевых и городских властей с этого года будет масштабнее. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, стороны обсуждают серьезные инвестиции в праздничное освещение. А традиционная площадка в краевом центре — рекон­струированная эспланада, по замыслу властей должна стать культурно-досуговым центром на всю зиму. Общая сумма инвестиций может превысить 100 млн руб.



Городские власти планируют существенно увеличить расходы на празднование Нового года в Перми. Администрация города внесла в думу проект поправок в бюджет на 2019–2021 годы. В нем, в частности, значится предложение о выделении дополнительных 35 млн руб. на празднование Нового года.

Общая сумма расходов на проведение праздничных мероприятий мэрией не публиковалась. Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, расходы на праздник в прошлом году только со стороны бюджета превышали 60 млн руб. Таким образом, с учетом поправок мэрии, бюджет праздничных мероприятий 2020 года может составить 100 млн руб.

Вчера глава городского комитета по культуре Елена Неганова на заседании социального комитета сообщила, на какие объекты в рамках празднования предполагается направить дополнительные средства.

Центральное место празднования — городская эспланада — из-за реконструкции в прошлом году была использована как площадка лишь на треть (пятачок у «Театра-Театра»). На этот раз планируется занять всю эспланаду, включая строительство ледового городка у нового фонтана. По словам госпожи Негановой, он будет посвящен легендам древней Пармы.

Возле «Театра-Театра» расположится новогодняя ярмарка. Около памятника героям фронта и тыла построят площадку для сноутьюба. Чиновница анонсировала появление новых объектов — скамейки в форме цифры 2 и круглые подвесные качели с праздничной подсветкой, обозначающие скорое наступление 2020 года.

Кроме того, администрация Перми намерена купить новую, 30-метровую ель (высота прошлогодней составляла 22 м). Стоимость покупки может составить 4,5 млн руб. Также намечена покупка новогодних гирлянд: праздничное освещение планируется смонтировать в отдаленных районах Перми — Кировском и Мотовилихинском, сообщил собеседник в думе.

По данным „Ъ-Прикамье“, городские власти в проведении новогоднего праздника рассчитывают на финансовую помощь краевых властей. В прошлом году они из внебюджетных источников уже выделяли около 60 млн руб. на праздничное освещение Перми, в частности была украшена пешеходная часть Комсомольского проспекта. Напомним, в прошлом году краевые власти поставили задачу перед городом — сделать краевой центр красивым и освещенным.

В этом году совокупный объем денег на праздничные мероприятия и оформление города может приблизиться к 140 млн руб.

Источник „Ъ-Прикамье“ в кабмине подтвердил, что региональные власти рассматривают возможность поддержки города. «Нужно продолжить оформлять новогодние маршруты и в центре, и в районах»,— отметил он. В то же время он сообщил, что совокупные траты будут меньше 140 млн руб.

Вице-спикер гордумы Алексей Грибанов отмечает, что в прошлые годы «мы задали очень высокую планку проведения культурно-массовых мероприятий, и горожанам это понравилось». «Ледовый городок — наша изюминка, но он был локализован только в одном месте эспланады. Кроме того, его надо сделать досуговым центром на всю зиму».

Господин Грибанов также поддерживает покупку новой ели. «Имеющаяся у многих вызывала нарекания. Учитывая, что на эспланаде очень сильные ветры, она больше двух-трех лет не выдерживает. Поэтому приобретение современной, красивой и гармоничной ели — объективная необходимость»,— отметил вице-спикер. На вопрос „Ъ-Прикамье“, почему не украшать город за счет предприятий, Алексей Грибанов посетовал, что каждый год власти проводят конкурсы на лучшее оформление, но на них откликаются лишь единицы.

Первый вице-спикер гордумы Дмитрий Малютин отметил „Ъ-Прикамье“, что в этом году у города «сложный и напряженный бюджет». «Запланировано много инвестпроектов, край нам много денег дает. Надо отвечать и нашими деньгами. Сейчас встает вопрос балансировки бюджета, и к каждой трате надо подходить рачительно, с точки зрения целесообразности и достаточности. И это касается не только общепризнанных праздников».

Вячеслав Суханов, Владислав Иваненко