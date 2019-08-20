Mercedes-Benz представил серийный электроминивэн EQV

Mercedes-Benz EQV. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQV. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQV. Фото: Mercedes-Benz

Новинка, дебютировавшая в версии EQV 300 (доступны два варианта длины кузова), оснащается 204-сильным электродвигателем, приводящим передние колеса, и батареей на 100 кВт/ч, расположенной под полом автомобиля. Из полной емкости аккумулятора используется только 90%, которые обеспечивают запас хода до 405 км.

Внешне EQV отличается от V-Class решеткой радиатора в стиле электрокроссовера Mercedes-Benz EQC, а также оригинальным дизайном 18-дюймовых колесных дисков. В салоне появились слот для ключа зажигания (V-Class запускается с кнопки), а также последняя версия мультимедийной системы MBUX с 10-дюймовым экраном, которая недоступна для V-Class.

На европейском рынке Mercedes-Benz EQV в продаже появится в начале 2020 года. Напомним, обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class был представлен в январе 2019 года.