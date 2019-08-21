Тува перекапывает недра

В Туве Росприроднадзор ведет проверки горнодобывающих предприятий крупных российских и иностранных холдингов. Служба выявила нарушения условий пользования недрами со стороны «Улугхем Угля» «Северстали», ранее — у «Тардан Голд». Это — часть кампании по проверке тувинских недропользователей, инициированной по обращению главы региона Шолбана Кара-оола, который жалуется на то, что большинство участков, переданных в пользование, не разрабатывается. Собеседники “Ъ” в отрасли и эксперты говорят, что разработку недр Тувы по-прежнему тормозит отсутствие железной дороги Кызыл — Курагино.

Росприроднадзор в результате внеплановой проверки выявил нарушения условий пользования недрами со стороны «Улугхем Угля», который через Холдинговую горную компанию принадлежит «Северстали» Алексея Мордашова. Как сообщили “Ъ” в службе, «Улугхем Уголь» имеет лицензии на разведку и добычу каменного угля на участке Центральный западной части Улуг-Хемского угольного бассейна. Геолого-разведочные работы там были завершены в 2013 году, сообщает Росприроднадзор. Установленный проектной документацией срок начала добычи — 2023 год, однако с 2016 года «Улугхем Уголь» на участке деятельность не осуществляет. «Факты невыполнения инвестором социальных обязательств, предусмотренных условиями лицензии, проверкой подтверждены»,— рассказали “Ъ” в ведомстве. Штраф, впрочем, обещает быть символическим — 400 тыс. руб.

Проверка «Улугхем Угля» является лишь одним из мероприятий, инициированных службой в отношении работающих в Туве недропользователей в ответ на июльское обращение в Минприроды главы региона Шолбана Кара-оола (“Ъ” видел письмо). Господин Кара-оол заявлял, что «существенная часть» переданных недропользователям тувинских недр не разрабатывается, а уровень их освоения остается крайне низким, и попросил поручить Росприроднадзору провести проверки. Проверяют лицензии, выданные УК «Межегейуголь» (Evraz), Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК) Руслана Байсарова, ООО «Лунсин» (китайская Zijin Mining), Голевской горнорудной компании («Интергео» Михаила Прохорова). В компаниях либо отказались от комментариев, либо не ответили на запрос “Ъ”.

15 августа Росприроднадзор сообщал о результатах проверки золотодобывающей «Тардан Голд» (принадлежит шведской Auriant Mining. По результатам выявлено 21 нарушение условий пользования недрами. В Роснедра дано представление о досрочном прекращении права пользования участками, сообщала служба. В самой компании заявили об отсутствии для этого оснований.

Собеседник “Ъ” в отрасли заявил, что на скорости развития месторождений в регионе сказывается отсутствие железной дороги Кызыл — Курагино, которая должна связать Элегестское угольное месторождение с Транссибом и на которую рассчитывали и другие недропользователи, в том числе «Северсталь» и Evraz. Этот проект согласовали только в прошлом году, тогда как инициирован он был еще в 2008 году, причем даже не сегодняшним концессионером, «ТЭПК—"Кызыл-Курагино"» Руслана Байсарова и УК «Лидер». Стройку стоимостью 127 млрд руб. планируют завершить через четыре года. Вопрос финансирования пока не решен: концессионер должен был представить к концу июля необходимые для ее организации документы. Господин Байсаров пояснил “Ъ”, что переговоры по этому вопросу пока ведутся.

Максим Худалов из АКРА признает наличие проблемы с недропользователями, которые берут лицензии и после этого нарушают указанные сроки строительства объектов. Это, считает эксперт, не позволяет местному бюджету обеспечивать рабочие места и получать налоги, а федеральному получать налог на добычу полезных ископаемых. «Отзыв лицензии за нарушение сроков — действенный механизм напоминания инвесторам о взятых на себя обязательствах»,— полагает он. Задержки угольных компаний с учетом логистических проблем и ситуации с ценами понятны, добавляет господин Худалов, однако срывы запуска золотодобывающих месторождений выглядят странно.

Евгений Зайнуллин