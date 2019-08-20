Жителя Сибая осудили за призыв к отделению республик

Сибайский городской суд осудил 55-летнего местного жителя Фларита Давлетшина за размещение в интернете экстремистского материала, сообщает пресс-служба УФСБ России по Башкирии.

По данным ведомства, Фларит Давлетшин под псевдонимом «Денис Янов» разместил в некой социальной сети сообщение с призывом отделения от России национальных республик — Башкирии, Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии и Удмуртии — «путем использования насильственных, разрушительных действий для достижения независимости», пояснили в УФСБ. При этом для того, чтобы сохранить свою анонимность, осужденный при регистрации аккаунта использовал сим-карту, зарегистрированную на подставное лицо.

В апреле этого года в его отношении было возбуждено уголовное дело за «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ).

После задержания Фларит Давлетшин полностью признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Суд приговорил его в полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и запретил в течение двух лет администрировать сайты.

Майя Иванова