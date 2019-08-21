Спецназ охранял бизнесмена как вещь

Как стало известно “Ъ”, Преображенский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам заключения бывшего командира отряда центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Романа Егорова. Суд решил, что подполковник Егоров превысил должностные полномочия, организовав с использованием подчиненных охрану члена совета директоров «М.Видео» Павла Бреева и членов его семьи. Для спецназовца Егорова, участвовавшего в освобождении заложников, захваченных в ходе мюзикла «Норд-Ост», гособвинение требовало 10-летний срок.

Оглашение приговора подполковнику Егорову длилось пять часов. Председательствующая на процессе Валерия Чеботарь признала офицера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

При этом в ходе прений сторон гособвинение требовало признать офицера виновным в получении взяток (ст. 290 УК), назначить за это ему десять лет колонии общего режима, а также взыскать с него штраф в двукратном размере взятки — 5 млн руб. Защита подсудимого просила, в свою очередь, полностью оправдать подполковника за отсутствием в его действиях состава преступления.

Судья Валерия Чеботарь с учетом того, что Роман Егоров является ветераном боевых действий, участвовал в освобождении заложников, захваченных в 2002 году террористами в театральном центре на Дубровке, имеет на иждивении престарелых родителей и троих детей, а своими действиями не причинил ФГУП «Охрана» материального ущерба, приговорила спецназовца к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Учитывая, что подполковник во время следствия и суда находился в СИЗО, он уже отбыл большую часть из назначенного наказания. Тем не менее офицер и его защита собираются обжаловать приговор.

По версии ГСУ СКР по Москве, подполковник Егоров заключил в феврале 2017 года с членом совета директоров и одним из основателей компании «М.Видео» Павлом Бреевым договор на охрану имущества бизнесмена. При этом спецназовцы круглосуточно занимались обеспечением личной безопасности господина Бреева и членов его семьи. Полицейские жили на территории усадьбы бизнесмена в элитном поселке недалеко от деревни Ангелово Красногорского района, сопровождали его во время деловых поездок по Москве и области, а также охраняли его супругу и детей.

За это, по данным следствия, господин Бреев ежемесячно переводил на сбербанковскую карту Visa Gold господина Егорова по 250 тыс. руб. Всего офицер за десять месяцев получил 2,5 млн руб., часть которых он потратил на поощрение своих бойцов. По ходу расследования данного эпизода в деле появились два новых, связанных с вознаграждениями господина Егорова в 200–300 тыс. руб. за оказание разовых услуг по личной охране членов семьи господина Бреева. В окончательной редакции господину Егорову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и двум эпизодам по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По некоторым данным, о том, что спецназовцы незаконно охраняют бизнесменов, стало известно в ходе расследования другого уголовного дела — о перестрелке, происшедшей у башни «Око» комплекса «Москва-Сити» в ноябре 2017 года. Тогда в результате выяснения отношений между охраной авторитетного предпринимателя Дмитрия Павлова (Павлик), в которую входили спецназовцы Росгвардии, и силовиками экс-акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева один человек был убит, а пятеро ранены. После соответствующей проверки спецотряд ФГУП «Охрана» расформировали.

Юрий Сенаторов