Softline приобрел долю в Центре высоких технологий из Ижевска

IT-компания Softline приобрела долю в Центре высоких технологий (ЦВТ) из Ижевска. Об этом написала вице-президент по инвестициям, руководитель фонда Softline venture partners Елена Волотовская на своей странице в Facebook. Стоимость сделки и размер доли не раскрываются.

«ЦВТ был представлен группе Softline при непосредственном участии правительства региона. Это первый случай, когда в региональный технологический бизнес инвестировала глобальная ИТ-компания. Предполагается, что ЦВТ станет центром экспертизы в области заказной разработке для группы Softline в целом»,— отметила госпожа Волотовская.

ЦВТ основан в 2000 году в Ижевска. Коллектив компании насчитывает 200 сотрудников. Центр специализируется на создании мобильных и веб-приложений, компьютерного зрения, мониторинга промышленного оборудования, дополненной и виртуальной реальности, и т.д.