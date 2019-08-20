Суд арестовал на счетах бизнесмена Александра Кашина более 3 млрд рублей по делу о банкротстве «Энергокапитала»

Суд в Петербурге постановил арестовать на счетах бизнесмена Александра Кашина (проходит по делу о банкротстве ЗАО «Инвестиционная компания "Энергокапитал"» и, по мнению истцов, может являться контролирующим должника лицом) и экс-главы инвестиционного брокера Аркадия Поляруса 3,05 млрд рублей. Помимо счетов ограничительные меры наложены также на паи в земельном кооперативе, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что лицензия у «Энергокапитала» была отозвана в 2015 году после обвинений в манипулировании акциями ПАО «Ленэнерго». Компания была признана банкротом в 2016 году. На счетах клиентов осталось около 3 млрд руб. Требование о привлечении господина Кашина к субсидиарной ответственности на эту сумму впервые появилось еще в 2017 году, однако первая и апелляционная инстанции отклонили иск кредиторов. В апреле этого года Арбитражный суд Северо-Западного округа данные решения отменил и вернул иск в первую инстанцию.