Жители Татарстана тратят на еду меньше всех в России

В прошлом году жители Татарстана в среднем тратили на еду 21,8% от зарплаты. Это самый низкий показатель среди российских регионов, говорится в отчете Росстата.

Схожие показатели зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе и Москве (23,1% и 24,5%). Больше всего на еду тратятся жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки (57,9%, 53,8% и 47,4% соответственно). По России данный показатель составляет порядка 30% от зарплаты. Большой разброс между российскими регионами объясняется религиозными традициями и разницей в числе детей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в крупных и средних компаниях Казани выросла до 43 тыс. руб.

"Ъ-Казань"