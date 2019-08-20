Минобороны России анонсировало учения с участием 128 тысяч военных

Минобороны РФ сообщило о проведении стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» с 16 по 21 сентября. К их проведению планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих.
Основная часть учений пройдет на полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский и полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево. Для отработки совместных действий будут привлечены военные КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
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