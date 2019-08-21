Квартиры из ячейки

Россияне все активнее отказываются от наличных: если по итогам всего 2018 года, по данным ЦБ, доля безналичных расчетов достигла 52%, то уже в мае показатель оценивался в 61%, а к концу года, по прогнозам экспертов, должен вырасти до 66%. Но капиталоемкий рынок сделок купли-продажи жилья тренд пока обходит стороной. По расчетам Century 21, в Москве и Подмосковье 70% сделок проходит с использованием банковских ячеек, то есть наличными средствами. В такой ситуации обычно покупатель в присутствии продавца помещает деньги в банковскую ячейку. Финансовая организация гарантирует передачу ключа после завершения сделки и перехода прав собственности.

Но такую схему риэлторы считают не самой надежной: банки гарантируют лишь передачу ключа, но не несут ответственности за содержимое ячейки. В этом случае, если деньги, например, окажутся поддельными, риск будут нести только участники сделки. Более безопасным методом на рынке называют использование аккредитивов — формы безналичного расчета, при которой банк гарантирует перевод средств продавцу после перехода прав на недвижимость. Но, по наблюдениям Century 21, в Москве и области аккредитив используется лишь в 30% сделках. По всей видимости, продавцов недвижимости отпугивают более высокая стоимость обслуживания сделки и отсутствие возможности скрыть ее от налоговых органов.

В регионах ситуация еще хуже: по статистике компании, 50% сделок купли-продажи недвижимости не предполагают ни использование аккредитива, ни банковской ячейки. Желание передавать огромные суммы наличными риэлторы объясняют низкой информированностью о способах передачи средств и повальным страхом населения перед электронными платежами. Ситуация могла быть хуже: 50% жителей регионов, которые все же пользуются при заключении сделок с недвижимостью ячейками и аккредитивами, делают это не по своей инициативе. Рассчитываться наличными россиянам не позволяют банки, выделяющие ипотечные кредиты. А поскольку доля сделок с ними составляет 50–70% в зависимости от региона, то и расчеты автоматически становятся более прозрачными.

Но существующая свобода расчетов при заключении сделок купли-продажи жилья не может быть вечной. В перспективе с рынка недвижимости может исчезнуть не только традиция передачи наличных из рук в руки, но и практика использования банковских ячеек как серой и неподконтрольной схемы. По прогнозам экспертов, это может произойти уже в ближайшие два года с принятием закона о риэлторской деятельности. Необходимость появления такого документа обсуждается не первый год. Но, кажется, начинает принимать реальные очертания. Принятые 1 августа Торгово-промышленной палатой отраслевые стандарты для работы риэлторов свидетельствуют хотя бы о намерении властей урегулировать этот рынок.