Рокетбанк отдаляется от Qiwi

Виртуальный Рокетбанк будет выведен в самостоятельное юридическое лицо и продолжит свою работу в качестве филиала Киви-банка. В дальнейшем группа Qiwi планирует полностью или частично продать этот проект. Рокетбанк потребовал от акционера существенных вложений, при этом между ним и другими финансовыми проектами Qiwi могла возникнуть конкуренция, указывают эксперты.

Группа Qiwi сообщила в понедельник, что приобретенный ею сервис Рокетбанк будет выделен в самостоятельную единицу и продолжит работать в качестве филиала Киви-банка. Команда сервиса разработала стратегию развития до 2023 года, в которой планируется развивать три основных направления: инструменты для самозанятых и фрилансеров, инновационные решения для шопинга и интерфейсы для накоплений и инвестиций. Однако, как следует из сообщения группы, бизнес-план Рокетбанка имеет инвестиционный профиль, который несовместим с риск-аппетитом группы Qiwi, а также обладает недостаточной синергией с основным бизнесом. В итоге необанк будет частично или полностью продан. При этом, как указано на сайте необанка, «"Рокет" обретает свободу: выделяется из Qiwi и становится самостоятельной финтех-компанией».

По словам источника “Ъ”, Рокетбанк «потребовал больше инвестиций, чем предполагала группа». Это подтверждает и официальное сообщение Qiwi: убыток от деятельности Рокетбанка только за второй квартал составил около 511 млн руб., а за полугодие — более 1 млрд руб. При этом сейчас Qiwi планирует вложить в необанк еще около 2 млрд руб. до конца года. Камнем преткновения стала представленная Рокетбанком стратегия развития, утверждает собеседник “Ъ”, близкий к Qiwi. Она предполагает выход за пределы сугубо дебетовых продуктов. По словам источника, стратегия описывает совершенно новые для российского рынка инструменты и предположения относительно их монетизации. «Продукт совершенно не опробован на рынке, и подтвердить эти предположения проблематично,— говорит собеседник “Ъ”.— Валидация этих гипотез, разработка самих продуктов и привлечение клиентов стоят больших денег». По его словам, этот проект, скорее, интересен венчурным фондам.

Собеседник, близкий к Рокетбанку, утверждает, что речь идет и о внутренней конкуренции. Когда сервис только зашел в группу Qiwi, он сразу обозначил, что не хочет делиться с новым акционером своими продуктами. По словам этого источника, Рокетбанк привлекает существенные объемы клиентских средств и хочет направлять их на свои продукты, а не на проекты акционера, в частности карту рассрочки «Совесть». Согласно данным группы Qiwi, убыток сегмента, в который входит проект «Совесть», за второй квартал 2019 года составил 435 млн руб. против 702 млн руб. годом ранее. В Qiwi официально опровергают, что когда-либо предлагали направлять средства клиентов Рокетбанка в проект «Совесть».

Эксперты считают, что Qiwi не готова далее нести в одиночку затраты по долгосрочному развитию необанка. «Мы полагаем, что сроки выхода Рокетбанка на масштабы бизнеса, которые позволят ему приносить прибыль, а также необходимые дальнейшие инвестиции слишком обременительны для Qiwi, учитывая, что компания параллельно развивает другие затратные проекты, такие как "Совесть" и "Точка" (необанк для предпринимателей.— “Ъ”)»,— считает старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. По ее словам, помимо высокой конкуренции на рынке банковских продуктов в целом, и в том числе в сегменте онлайн-банкинга, изначально продуктовое предложение Рокетбанка было нацелено на ограниченную аудиторию, которую к тому же сложно завоевать,— активных людей в возрасте до 35 лет. В результате проект, очевидно, не вышел на ожидаемые масштабы в предполагаемые сроки и требует больших инвестиций для роста.

Виталий Солдатских, Вадим Арапов