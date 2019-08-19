Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд

Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.

CK Asset Holdings была основана известным гонконгским предпринимателем Ли Кашином. Greene King была основана в 1799 году и владеет сетью из 2,7 тыс. пабов, пивоварен, ресторанов и гостиниц по всей стране.

Британские СМИ отмечают, что сделка является еще одним признаком текущей консолидации участников британского пивоваренного рынка. В январе компания Fuller`s продала за €250 млн весь свой бизнес по производству напитков, включая бренд London Pride, японской компании Asahi, которой уже принадлежат такие пивные бренды, как Peroni и Grolsch. А в конце июля сеть Stonegate Pub объявила о покупке конкурирующей сети пабов Ei Group за €1,3 млрд.

Евгений Хвостик