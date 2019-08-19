Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

Согласно данным Росстата, реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года выросла на 3,5% по сравнению с июлем прошлого года, а средняя номинальная зарплата в июле увеличилась на 8,2%. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 г., по оценке, составила 45900 руб.»,— говорится в отчете.

По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. Наибольшие доли опрошенных (13%, 12% и 11%) заявили, что они получают 14–20 тыс., более 30 тыс. и 20–30 тыс. руб. соответственно. 34% заявили, что их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Зарплата просит удвоения».