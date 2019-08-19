На химзаводе в подмосковной Балашихе произошел пожар

В подмосковной Балашихе произошел пожар на химзаводе. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, возгорание произошло в 14:50 мск в строении на ул. Звездная, 7. Площадь пожара — 100 кв. м. Информации о пострадавших нет.

«Интерфаксу» в МЧС добавили, что возгорание произошло на химзаводе в цехе по производству кремниевых смол. К месту пожара направлена лаборатория для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ (ПДК). Данных о загрязнении воздуха не поступало.