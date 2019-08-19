Bugatti рассекретила 1600-сильный гиперкар Centodieci

Bugatti Centodieci и Bugatti EB110. Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci. Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci. Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci. Фото: Bugatti

Автомобиль, название которого с итальянского языка переводится как «сто десять», посвящен одновременно и 110-летию французского автопроизводителя, и модели Bugatti EB110, выпускавшейся с 1991 по 1995 год и сделанной в честь 110-летия со дня рождения основателя бренда Этторе Бугатти, построен на базе серийного Bugatti Chiron.

Новинка, ставшая на 20 кг легче исходной модели, отличается полностью новым кузовом, ряд элементов в котором (решетка радиатора, круглые воздухозаборники, стационарное антикрыло) отсылает к суперкару 90-х годов. Интерьер Centodieci пока не раскрыт.

8-литровый W16 c 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом был заимствован у Chiron, но мощность двигателя выросла на 100 л.с. — с 1500 до 1600 л.с. Динамические характеристики остались неизменными, но максимальная скорость Centodieci ограничена 380 км/ч (Chiron может разгоняться до 420 км/ч).

Всего будет сделано десять экземпляров Bugatti Centodieci по цене от €8 млн каждый. При этом все автомобили были распроданы еще до официальной премьеры новинки.

Напомним, ранее марка показала созданное в единственном экземпляре купе Bugatti La Voiture Noire.