Минпросвещения советует ограничить использование мобильных телефонов в школах

Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования подготовили рекомендации о порядке использования сотовых телефонов в школах. Как сообщает министерство, для «профилактики возможного вреда здоровью» учащихся и «повышения эффективности образовательного процесса» нужно ограничить использование мобильных школьниками. Исключение предлагается сделать для детей, которым нужно пользоваться устройствами по состоянию здоровья (к примеру, для отслеживания уровня сахара в крови при сахарном диабете).

Минпросвещения пишет, что соответствующие рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения. По данным опроса, 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных во время уроков. Еще три четверти респодентов заявили, что и сами учителя должны меньше пользоваться личными телефонами в присутствии школьников.

«Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания»,— говорится в пресс-релизе министерства.

В связи с этим ведомства рекомендуют:

переводить сотовые телефоны в режим без звука при входе в образовательную организацию;

ограничить использование школьниками мобильных во время учебного процесса;

в школах предусмотреть места хранения мобильных телефонов;

согласовать способы коммуникации родителей с их детьми на случай внештатной ситуации;

проводить разъяснительную работу для «профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов» от мобильных и «воспитания культуры пользования» этими устройствами.

В течение года Роспотребнадзор будет отслеживать «функциональное состояние здоровья школьников при ограничении использования мобильных». Рособрнадзор и Российская академия образования проведут выборочный мониторинг «повышения эффективности образовательного процесса». Методические рекомендации разошлют в регионы до начала нового учебного года.

Предложение запретить использование смартфонов в школах обсуждалось в январе на заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Участники встречи пришли к выводу, что России необходимо «новое поколение педагогов», способных на равных общаться с интернет-поколением детей.

Подробности — в публикации “Ъ” «Учителя еще не могут, а ученики уже не хотят».