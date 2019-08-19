В Казани экоактивистов задержали за плакаты с призывом не мусорить

Полицейские в Казани задержали трех экоактивистов, которые планировали провести субботник. Причиной стали плакаты с призывом не мусорить и со стихами Роберта Рождественского, которые были приклеены на городских остановках, передает «Казанский репортер».

Все произошло накануне на берегу Казанки на улице Гаврилова.К активистам подошли полицейские. Они сорвали их акцию и задержали трех человек. Сначала они заявили, что речь идет о незаконном митинге, но затем составили административный протокол по статье 3.5 КоАП РФ «Нарушение порядка размещения наружной информации». Позже всех задержанных отпустили.

Ранее активисты уже проводили субботники в Казани. В прошлый раз они выложили мешки с мусором прямо на дорогу на проспекте Ямашева, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. Их оштрафовали за это на 10 тыс. руб.

"Ъ-Казань"