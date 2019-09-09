Школьный рудимент?

Глава Сбербанка Герман Греф на прошедшем Восточном экономическом форуме выступил с заявлением о том, что из школы дети выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы эффективно работать. Выход один — «убить экзамены». Блогеры отреагировали.

Без оглядки в будущее

Ирина Леонидовна : «Митрофанушек и Дунек расплодим, а что потом? Пригласим заморских спецов и будем им в рот смотреть с благоговением? Ломоносов в могиле переворачивается, ведь он считал, что "может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать"!»

Правильный экзамен

Анатолий Мишин : «Но ведь так и есть! Сейчас учатся ради того, чтобы хорошо сдать экзамен, упуская самое главное — понять суть, научиться мыслить и размышлять. Система оценки должна быть, но она должна быть адекватная».

Подготовка к жизни

Константин Чистов : «Экзамены надо вводить насколько возможно раньше, потому что к экзаменам, которые жизнь ставит каждый день, приучать нужно с детства».

Свободный подход

Инна М. : «От учебы надо получать кайф. А экзамен подсознательно воспринимается, как расплата по результату: пряник или кнут!»

Не свой шесток

Дима Никулин : «Почему руководитель банка лезет в социальную среду государства? Кто он такой, банкир или чиновник из правительства? Что за бред?»

Лишь стресс

Безфамильный : «Вот тут я поддерживаю Грефа! До сих пор помню этот жуткий мандраж в школе перед экзаменами, а ведь прошло уж 52 года после окончания. Что они дают, эти экзамены, кроме стресса? Школа так и осталась для меня каким-то кошмаром и ужасом».

Блоги читала Мария Портнягина

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Более 4о%

людей, получивших высшее образование, не работают по специальности, и чаще всего причина в низкой зарплате, выявило исследование HeadHunter. Больше половины тех, кому не пригодилось полученное образование, пытались работать по специальности, но бросили, а 37% соискателей с высшим образованием даже не попробовали себя в профессии, полученной в вузе. Больше всех удовлетворены вузовской подготовкой управленцы — их 62%. Среди представителей творческих профессий таких всего 30%.

Источник: «РИА Новости»

16,5 млн детей

отправились в школу в этом году. Около 2 млн из них — первоклассники. В этом году первоклашек на 116 тысяч больше, чем в прошлом. Главная новость этого учебного года — обязательные шахматы в начальной школе. Урок интеллектуальной игры заменит одну физкультуру. Кроме шахмат обязательным предметом во многих школах стал второй иностранный. Пока министерство, правда, предоставляет возможность школам решать эту задачу поэтапно.

Источник: ТАСС

30–40%

составляет доля теневого рынка алкоголя в России. Это выяснило исследование Центра развития потребительского рынка «Сколково». Причем преобладают на теневом рынке крепкие напитки. Их производство более рентабельно. Пива в теневом секторе только 10%. В феврале глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в стране связаны с алкоголем.

Источник: «Интерфакс»

Настроение

Сами с усами

Наиболее привлекательными большинство россиянок считает мужчин с гладковыбритым лицом — такой выбор сделали 69%. Далее по убыванию дамских симпатий следуют те, у кого есть легкая щетина (22%), короткая борода (11%), усы (9%) и, наконец, мужчинам с бакенбардами симпатизируют 2% россиянок. Есть некоторые различия по возрастам: так, среди девушек больше любительниц мужчин с легкой щетиной (37%), а среди женщин почтенного возраста выше доля тех, кому нравятся усы (14%). При этом больше половины мужчин, согласно опросу, имеют растительность на лице: у каждого четвертого небольшая щетина, девятого — усы, десятого — бородка, 5% носят бакенбарды. Лень бриться — так большинство из них объясняет свой выбор.

Источник: ВЦИОМ