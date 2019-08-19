Осужденному за наркотики вменили высоту положения

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело в отношении вора в законе 57-летнего Александра Окунева (первая фамилия Бриксман) по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Об этом факте сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, впрочем, она не назвала фамилию фигуранта.

В прошлом Александр Окунев (фамилию он сменил после того, как уже завоевал определенный авторитет в криминальной среде) был несколько раз судим по разным статьям Уголовного кодекса, в том числе и за незаконный оборот наркотиков. Короновали его в 1990-х годах во Владимирском централе, после того как Огонек был задержан в Минске на криминальной сходке, обвинен в хранении наркотиков и этапирован в Россию. Последний раз «законника» задержали в прошлом году и приговорили к десяти месяцам лишения свободы, причем опять за незаконное хранение порции героина.

«Он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области и САО города Москвы, а также создал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов»,— добавила Татьяна Петрова.