К коллекторам пришли за долгами

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов «М.Б.А. Финансы» более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты. Однако эксперты указывают, что возврат такой суммы с учетом нынешней рентабельности коллекторского бизнеса в принципе затруднителен, и, вероятно, «М.Б.А. Финансы» будут вынуждены покинуть российский рынок или сменить собственника.

Информация о том, что АСВ от лица обанкротившегося банка «Рублев» подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «М.Б.А. Финансы» более 612 млн руб., опубликована в картотеке арбитражных дел. Предварительное судебное заседание назначено «на 20 августа».

В АСВ на запрос “Ъ” сообщили, что «М.Б.А. Финансы» является заемщиком банка «Рублев» по ряду договоров кредитной линии. Конкурсным управляющим было подано заявление в суд о взыскании задолженности в рамках досудебной работы «в связи с неисполнением требования по погашению имеющейся задолженности». Там добавили, что агентством были получены предложения «М.Б.А. Финансы» о заключении мирового соглашения, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. «В случае соответствия условий мирового соглашения интересам кредиторов банка указанное соглашение будет представлено для утверждения в суд в рамках дела о взыскании задолженности»,— заключили в агентстве. Условия возможного мирового соглашения там не раскрывают.

В «М.Б.А. Финансы» подтвердили, что ведут переговоры с АСВ по решению вопросов, связанных с задолженностью перед банком «Рублев», но раскрыть детали отказались. Там также отметили, что компания является частью крупной международной группы MBA Consult «и при возникновении каких-либо неблагоприятных ситуаций агентство всегда может рассчитывать на поддержку материнской компании».

«М.Б.А. Финансы» работает на российском рынке с 2009 года, является одним из старейших коллекторских агентств и входит в топ-3 компаний, специализирующихся на агентском взыскании. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», по состоянию на 31 декабря 2018 года агентство показало убыток более 34 млн руб., чистые активы составляли чуть больше 448 млн руб.

В рамках мирового соглашения долг может быть прощен полностью или частично, либо установлена рассрочка выплаты, предполагают юристы. По словам советника BGP Litigation Ильи Сорокина, «предоставление рассрочки на разумный срок вполне имеет шанс на жизнь», тогда как «дисконтирование суммы долга гораздо более рисковая ситуация». Для АСВ наиболее оптимально, если долг будет выплачен в период до одного года, но, учитывая, что за последний год коллекторское агентство получило убыток, этого не произойдет, поэтому есть вероятность, что мировое соглашение может быть отклонено, указывает юрист НЮС «Амулекс» Марина Филиппова. При этом, по словам юриста КСК-групп Нины Бабиновой, для заключения мирового соглашения АСВ потребуется провести собрание кредиторов, утвердить на нем мировое соглашение, и только потом его сможет утвердить суд.

Впрочем, эксперты считают, что даже частями выплатить долг коллектору будет довольно проблематично. «Погашать задолженность даже при рассрочке платежа агентство сможет только в случае генерирования высоких финансовых показателей, что маловероятно, поскольку оно специализируется на агентской схеме, маржинальность которой падает уже не первый год»,— указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По словам гендиректора агентства «БизнесДром» Павла Самиева, в обозримой перспективе с учетом конъюнктуры российского рынка коллекшн получить прибыль такого масштаба будет очень затруднительно для «М.Б.А. Финансы»,

Один из собеседников “Ъ”, знакомый с ситуацией, указывает, что собственники группы в принципе не заинтересованы в инвестировании в российскую компанию, поскольку планируют развивать бизнес в Азии. «Для бизнеса при нынешнем положении дел такие инвестиции не окупаемы, поэтому агентство проще обанкротить и вывести с рынка»,— считает он. «Уже ведутся переговоры, в результате которых агентство может сменить собственника»,— добавляет другой собеседник “Ъ”. В «М.Б.А. Финансы» утверждают, что группа активно развивается в азиатском регионе, но при этом не собирается продавать компании и уходить с российского и европейского рынков, а «только привлекать инвесторов на приобретение портфелей».

Светлана Самусева, Андрей Райский