«Марвел-Дистрибуция» перезагрузит систему

Один из крупнейших дистрибуторов электроники в России «Марвел-Дистрибуция» меняет систему управления, при этом от оперативного руководства отойдет возглавлявший компанию более 20 лет генеральный менеджер Константин Шляхов. Перед участниками дистрибуторского рынка стоит проблема снижения маржинальности на фоне перехода производителей устройств, включая Apple, Samsung и Huawei, на прямые поставки, отмечают эксперты.

Руководивший «Марвел-Дистрибуцией» более 20 лет генеральный менеджер Константин Шляхов с 15 августа по 31 декабря передаст полномочия гендиректору Алексею Мельникову и продолжит отвечать за стратегию управления в составе совета акционерного общества, рассказали “Ъ” в компании. Господин Мельников, работающий в компании с 2016 года, будет отвечать за оперативное управление бизнесом. Как пояснили в «Марвел-Дистрибуции», компания переходит к двухуровневой системе управления, включающей общее собрание участников и подчиняющегося ему гендиректора в качестве единоличного исполнительного органа. «За последние несколько лет регуляторные требования изменились, и в дистрибуторском бизнесе стало намного выгоднее быть большой и прозрачной компанией»,— отметил Алексей Мельников.

«Марвел-Дистрибуция» — партнер брендов Acer, AMD, Asus, Canon, HPE, Huawei, Lenovo, Microsoft, Nokia, Oracle, Philips, Samsung, Schneider Electric, Sony, Xiaomi и др. В 2009–2016 годах компания была официальным поставщиком техники Apple в Россию. По итогам 2018 года выручка «Марвел-Дистрибуции» увеличилась на 3,7%, до 73 млрд руб., следует из отчетности компании, с которой ознакомился “Ъ”. Валовая прибыль сократилась на 29%, составив 2,7 млрд руб., чистая прибыль — на 8%, до 827,7 тыс. руб.

По оценке гендиректора Lenovo в России Александра Катаева, «Марвел-Дистрибуция» входит в пятерку крупнейших компаний по поставкам потребительской электроники в страну. «Реструктуризация компании не вызывает у нас беспокойства, кроме того, Константин Шляхов останется в руководстве»,— отметил он. По ряду продуктовых линеек «Марвел-Дистрибуция» входит в топ-3 крупнейших поставщиков в стране, оценивает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Крупнейшие конкуренты «Марвел-Дистрибуции» — Treolan (входит в ГК «Ланит»), Merlion, OCS Distribution (входит в Национальную компьютерную корпорацию). По мнению президента «Ланита» Филиппа Генса, положение «Марвел-Дистрибуции» на рынке будет зависеть от того, как компания будет развивать бизнес, а не от меняющейся системы управления.

Сегмент IT-дистрибуции отличается низкой маржинальностью, при этом динамика выручки в нем умеренно позитивная, «сейчас происходит процесс цифровизации, обеления и диверсификации этого бизнеса», отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. Наиболее прибыльным для IT-дистрибуторов стало сервисное направление с точками роста в виде цифровых сервисов и маркетплейсов, через которые покупатели могут самостоятельно размещать заказы, добавляет он.

Рынок оборудования, напротив, становится менее прибыльным. По словам собеседника “Ъ” на рынке IT, это связано в том числе с тем, что многие вендоры, среди которых Apple, Samsung и Huawei, еще несколько лет назад начали переходить на прямые поставки устройств в потребительском и b2b-сегменте. Помимо этого, ухудшается динамика продаж персональных компьютеров (ПК) и смартфонов. О том, что рынок ПК вернулся к снижению в первом квартале 2019 года, “Ъ” сообщал 30 мая со ссылкой на данные IDC. За этот период в Россию было поставлено около 1,1 млн настольных ПК и ноутбуков, что на 10,5% меньше, чем в первом квартале 2018 года. Рынок смартфонов, по данным «М.Видео-Эльдорадо», по итогам первого полугодия показал рост на 12% в деньгах, до 216 млрд руб., годом ранее рост составлял 23%.

Юлия Тишина