Один из энергоблоков Белоярской АЭС остановлен из-за ложного срабатывания защиты

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области был остановлен утром в воскресенье. В сообщении на сайте «Росэнергоатома» сказано, что «причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем».

«Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу»,— сообщили в компании.

В сообщении отмечается, что третий энергоблок продолжает работу, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет. «Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона»,— подчеркнули в «Росэнергоатоме».

В пресс-службе электростанции ТАСС сказали, что остановка энергоблока «никак не повлияла не энергосистему». «Все энергоблоки вырабатывают энергию в единую энергосистему Урала, а через нее - в энергосистему России. Когда на каких-либо энергоблоках меняется нагрузка, диспетчера системы перераспределяют потоки»,— пояснил собеседник агентства.

Белоярская АЭС имени Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Предыдущая внеплановая остановка четвертого блока АЭС произошла 12 июля из-за сработавшей защиты электрического генератора. Спустя несколько дней он был подключен к сети.