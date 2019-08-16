«Рассвет» оставил темные места

Проигрышем в судах закончилась многолетняя борьба с мэрией Ульяновска и ООО «Технологии гостеприимства», которую вела компания «Юпитер-ВТФ», бывший инвестор, так и не реализовавший проект модернизации уже не существующего кинотеатра «Рассвет». Однако эксперты считают, что окончание тяжбы становится началом новых проблем, связанных с опасностью оползневой зоны и с выдачей разрешения на строительство.

Арбитражный суд Ульяновской области на минувшей неделе отказал компании «Юпитер-ВТФ» (ООО) в удовлетворении иска к ООО «Технологии гостеприимства» и администрации Ульяновска. Речь идет о многолетней судебной тяжбе за то, что осталось от кинотеатра «Рассвет».

Напомним, кинотеатр «Рассвет», построенный в 1964 году в центре Ульяновска, в верхней части склона правого берега Волги, в конце 90-х годов прошлого века уже требовал капремонта и реконструкции. В 2003 году «Юпитер-ВТФ» (в то время ОАО) выиграл конкурс на инвестпроект модернизации здания, внеся в бюджет качестве задатка более 1 млн руб. Модернизацию кинотеатра планировалось закончить к августу 2006 года. Согласно документам арбитража, около 6 млн руб. инвестор потратил на реализацию проекта. Однако в апреле 2006 года мэрия установила, что «объект самовольно снесен» компанией, «что сделало невозможным осуществление инвестиционной деятельности», в связи с чем в декабре 2006 года здание было исключено из муниципальной собственности, а инвестконтракт признан недействительным. Требования инвестора по возврату вложенных средств оставлены без удовлетворения. Однако, как выяснилось, еще до признания контракта недействительным, в апреле 2006 года, земельный участок был выделен и без торгов передан в аренду компании «Рассвет» (ООО, на тот момент совладелец и директор — депутат гордумы Геннадий Бударин) под строительство культурно-развлекательного комплекса, а затем, в 2015 году, право аренды передано «Рассветом» компании «Технологии гостеприимства» под строительство торгово-развлекательного комплекса (ТРК). Считая действия мэрии незаконными и будучи уверенным в том, что нарушены его права собственности на остатки кинотеатра (часть стен, подвалы, фундамент, опорная стенка и штольня), владелец и гендиректор «Юпитера-ВТФ» Юрий Байдаков (ему же принадлежат еще три компании в сфере стоматологии, медицины и IT) в течение нескольких лет судился с мэрией и «Технологиями гостеприимства», однако в итоге суды проиграл, так и не вернув вложенных денег, а от исковых требований к мэрии о применении последствий недействительности инвестконтракта отказался сам.

Фактически теперь «Технологии гостеприимства» являются единственным полноправным арендатором участка и претендентом на строительство ТРК.

Арбитражный суд не стал рассматривать вопрос возможного разрушения новым инвестором фундамента и опорной стенки оползневого склона как не имеющий отношения к делу. Однако эксперты считают, что окончание судебной тяжбы может стать началом новых проблем. Так, эксперт Ульяновской лаборатории строительно-технической экспертизы Анна Басманова, производившая досудебное исследование оставшихся конструкций здания кинотеатра, считает, что сейчас «никак нельзя разрушать и убирать старый фундамент, с которым связана и опорная стенка». «Все это было связано с противооползневой системой и может усугубить гидрогеологическое состояние склона. Любое вмешательство нового строительства может дать новую нагрузку на оползневый склон, повлиять на структуру грунта и вызвать серьезные проблемы, поэтому до получения разрешений на строительство необходимы гидрогеологические исследования с целью выбора конструктивного разрешения для укрепления склона»,— сказала эксперт.

Гендиректор «Технологий гостеприимства» Вячеслав Можаев считает, что «Байдаков еще попытается направить апелляционную жалобу, у него какая-то одержимость». Тем не менее, «Технологии гостеприимства» намерены в ближайшее время получить разрешение на строительство, чтобы «уже осенью приступить к нему». Будут ли вынимать старый фундамент, он пока точно не знает: «Это скажут специалисты: если его можно использовать, не будем, если нет, — какую-то часть уберем». В то же время он считает, что заявления о «геологически сложном участке — это слухи, там все нормально». «У нас много строительства в оползневой зоне, и там проблем никаких не возникало»,— сказал гендиректор, заметив, что строить будет не торгово-развлекательный комплекс, «а кафе-ресторан, легкую конструкцию».

Между тем глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев (какое-то время ранее защищавший интересы «Юпитера-ВТФ») отмечает, что «„Юпитер-ВТФ“ как правопритязатель на эту территорию больше не существует, но проблемы остаются», и настаивает, что «участок передан ООО „Технологии гостеприимства“ незаконно». «Я как член Общественной палаты Ульяновской области не оставлю без внимания этот вопрос, учитывая, что сегодняшняя администрация города этим случаем в очередной раз дискредитировала себя. Отслежу, чтобы земля вернулась городу, а он грамотно ею распорядился. Тот, кто будет застраивать территорию, обязательно должен учесть роль фундамента, опорной стенки и штольни, оставшихся после кинотеатра „Рассвет“, хотя найти респектабельного застройщика будет сложно, особенно среди местных»,— сказал господин Кучембаев, заметив, что, учитывая особенности участка, «градостроительный план на него должен отражать технические условия службы инженерной защиты, но в сегодняшнем плане этого нет».

Специалист по оползням, в прошлом — главный геолог института «Ульяновскгражданпроект» Иван Мирошников отмечает, что место, на котором был построен «Рассвет», «очень сложное», рядом с ним находится засыпанный овраг, по дну которого и сейчас бежит ручей, «что сразу и привело к проблемам эксплуатации здания кинотеатра». Господин Мирошников считает, что «на месте самого оврага вообще строить нельзя», а на месте кинотеатра, на бровке склона, «допустимо, если делать фундамент на сваях, уходящих ниже дна оврага, на глубину 14–20 метров». «И желательно возводить только легкие каркасные конструкции, чтобы не нагружать склон»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск