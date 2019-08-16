«Ведомости»: «Яндекс» купил эксклюзивные права на показ НХЛ в России

«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на трансляцию в России матчей лиги, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с деталями проведенного тендера. По информации издания, «Яндекс» предложил НХЛ около $2 млн за сезон.

Как сообщили источники издания, при покупке прав на трансляции матчей НХЛ российская компания делает ставку на рекламу, которая будет показываться зрителям, так как сами матчи будут бесплатными для просмотра.

По информации «Ведомостей», предложив сумму в несколько раз выше предложенной конкурентами, «Яндекс» получил права на трансляции трех следующих сезонов НХЛ. В тендере, по словам источников издания, участвовали также Eurosport, «Матч ТВ», Okko и Telesport Group. В прошлом году права на трансляцию имел телеканал Eurosport. В итоге «Яндекс» будет показывать в России матчи трех следующих сезонов НХЛ — 2019/20, 2020/21 и 2021/22.

Представитель «Яндекса» покупку прав не подтвердил и не опроверг. Представитель НХЛ пока не ответил на запрос «Ведомостей».

В конце прошлого года «Яндекс» также приобрел права на показ матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — второй по значимости в России, и получил эксклюзив на продажу рекламы в трансляциях. Такая покупка «Яндекса» стала прецедентом для рынка: до сих пор интернет-компании покупали права на спортивные трансляции у посредника — агентства TeleSport, которое до этого сезона и было партнером ФНЛ.

Подробнее о сделке прошлого года читайте в материале “Ъ” «“Яндекс” сыграет с ФНЛ».