РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В середине июля руководство восьмого отдела управления «К» направило официальный запрос директору МОЭК Денису Башуку, чтобы получить информацию о взаимоотношениях ООО «ТСК Новая Москва» («дочки» МОЭК) с ООО «МК ЭнергоСпецСтрой». В рамках доследственной проверки ФСБ интересовали контракты за 2016–2017 годы.

У МОЭК также запросили информацию о предприятиях, которые выполняли строительно-монтажные работы по очистным сооружениям для застройки 11-го микрорайона в Южном Бутово. Компанию попросили передать список сотрудников, на которых оформлялись пропуска на участки.

Помимо этого сотрудников управления «К» заинтересовала информация о предприятиях, которые были привлечены к реконструкции тепломагистралей и других объектов теплоснабжения. Это ТЭЦ «ЗиЛ», технопарк «Нагатино ЗиЛ», тепловые сети на ул. Василисы Кожиной и т. д.

Представитель МОЭК не стал комментировать отношения с ФСБ, отметив, что при необходимости контакты ведутся «в рабочем порядке». «О каком ущербе идет речь, не понимаем. Решение о присоединении ТСК “Новая Москва” к ПАО МОЭК было принято с целью упрощения корпоративной структуры управления системой теплоснабжения Москвы и позволяет более эффективно взаимодействовать с правительством города в обеспечении надежного теплоснабжения»,— сказал собеседник РБК.