С чистого листа

Опыт советологии положительной деятельности

Свое исследование Терри Мартин начал с диссертации о национальной политике СССР, которую с таким блеском защитил в университете Чикаго в 1996-м, что тут же был приглашен в Гарвард на должность профессора русской истории. Пять лет спустя диссертация переросла в фундаментальную монографию, которую мы представили выше. Она доступна и русскому читателю («РОССПЭН», 2011) — правда, в отличие от оригинала, термин «положительная деятельность» на обложке русского издания заключен почему-то в кавычки. В тексте, впрочем, таких кавычек нет.

О себе автор рассказал немного, всего на абзац, но он ключевой, им и открывается книга. Автор признается: подростком десять лет подряд проводил лето с бабушкой по линии матери и навсегда впитал ее рассказы о дореволюционной жизни в Дагестане и на Украине, о Гражданской войне в России. «Ей довелось стать свидетельницей безжалостных налетов крестьянских банд Махно на богатую южноукраинскую колонию меннонитов,— вспоминает историк,— и только позже, в 1924-м, она наконец покинула Советский Союз и переехала в Канаду, где вошла в состав местной диаспоры русских меннонитов. Ее рассказы заставили меня впервые задуматься над проблемой этнической принадлежности».

Этот «зов крови» и определил научные интересы. Еще будучи аспирантом, он вместе с политологом Рональдом Суни задумал «объединить все возрастающее число ученых, исследующих проблемы формирования наций и государственной политики в первые десятилетия Советской власти». На приглашение из Чикагского университета откликнулись два десятка советологов, среди которых преобладали дебютанты. Материалы конференции («Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина», 1997) убеждают, что ее участники отнюдь не задавались целью провести политическую ревизию «тоталитарной советологии», которая царит в Америке со времен холодной войны, ни одной стрелы по ней не было выпущено. Но историческая ревизия, тем не менее, состоялась. Еще раз подтвердился диагноз Джона Арча Гетти: исторические исследования той эпохи, когда США и СССР воспринимали друг друга как «абсолютное зло», есть продукты пропаганды, их бессмысленно править по частностям. Историю ХХ века приходится писать заново, по сути — с чистого листа. Поколение Терри Мартина включилось в эту работу.