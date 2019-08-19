Правильным курсом?

Экономист из Гарвардского университета Меган Грин:

«Инвесторов больше всего беспокоит перспектива того, что торговая война между США и Китаем перерастет в валютную. Все пытаются предугадать, каким будет следующий ход США. Конечно, они могут пригрозить пошлинами, но пошлины уже действуют, и это не новая угроза. Но они могут — и Трамп в последнее время посвятил этому несколько твитов — попытаться ослабить свою валюту. Мы стали свидетелями агрессивного снижения ставок центробанками Новой Зеландии, Индии и Таиланда. Вполне возможно, что это начало валютных войн. И если это так, то и другие страны кинутся ослаблять свои валюты. Результатом будет замедление экономического роста, высокая инфляция и дикая волатильность на валютном рынке».

Источник: BBC

Главный аналитик по валютным рынкам в Danske Bank Алан фон Меррен:

«Неопределенность нарастает на фоне эскалации торговой войны и того, что у Китая остается все меньше американских товаров, на которые он может повысить пошлины. Все это наводит на предположения о том, что Китай может обратиться к девальвации юаня — чтобы таким образом нанести ответный удар США. Но мы не считаем, что такое действительно может произойти… Мы полагаем, что девальвация юаня сразу же обернется против самого Китая — когда в 2015–2016 годах на рынке появились опасения в девальвации юаня, это привело к массовому бегству капитала из Китая».

Источник: Kommersant.ru

Что означает перспектива дальнейшего ослабления и без того сильно потерявшего в цене юаня для России? Поскольку девальвация ведет к удорожанию импорта, Китай может сократить закупки российских продовольственных товаров и тем более энергоносителей — нефти, газа, угля, за которые приходится платить долларами. Именно это наблюдается сейчас в Турции, которая после прошлогоднего обвала лиры стала намного меньше покупать российский газ и усиленно использует в электроэнергетике добываемый у себя в стране уголь.

Вести расчеты с китайскими партнерами в юанях тоже становится все более опасным, поскольку полученные деньги могут довольно быстро обесцениться. Так, Центральный банк Российской Федерации, который вложил в китайскую валюту свыше 14% своих резервов, только за два дня потерял из-за девальвации юаня 1,8 млрд долларов. На глобальном рынке слабый юань обеспечит китайским экспортерам, например, стали, преимущества перед их российскими конкурентами. А если дело дойдет до мировой валютной войны с участием целого ряда азиатских стран, то, к примеру, российским поставщикам угля будет еще труднее противостоять, предположим, угольщикам из Индонезии… Опыт 5 августа показал, что девальвация китайской валюты способна очень быстро вызвать резкое падение курса рубля, особенно к евро. Так что россиянам в любом случае следует сейчас следить за дальнейшей судьбой денежной единицы КНР».

Источник: Deutschewelle.com