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Журнал "Огонёк" от , стр. 12

Учиться не пригодится?

Пока экономика была на подъеме, число студентов в российских вузах увеличивалось. Пик пришелся на 2008/09 год. После кризиса студентов становилось все меньше и меньше


Учебный год  Число студентов (тыс. человек)

1995/96       2791

2000/01       4741

2005/06       7064

2008/09       7513

2011/12       6490

2012/13       6074

2013/14      5646

2014/15      5209

20015/16    4766

2016/17     4399

2017/18     4246

2018/19     4300*

Источники: Росстат, * ориентировочная цифра Министерства науки и высшего образования

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