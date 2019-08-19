Учиться не пригодится?



Пока экономика была на подъеме, число студентов в российских вузах увеличивалось. Пик пришелся на 2008/09 год. После кризиса студентов становилось все меньше и меньше

Учебный год Число студентов (тыс. человек)

1995/96 2791

2000/01 4741

2005/06 7064

2008/09 7513

2011/12 6490

2012/13 6074

2013/14 5646

2014/15 5209

20015/16 4766

2016/17 4399

2017/18 4246

2018/19 4300*

Источники: Росстат, * ориентировочная цифра Министерства науки и высшего образования