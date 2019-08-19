Учиться не пригодится?
Пока экономика была на подъеме, число студентов в российских вузах увеличивалось. Пик пришелся на 2008/09 год. После кризиса студентов становилось все меньше и меньше
Учебный год Число студентов (тыс. человек)
1995/96 2791
2000/01 4741
2005/06 7064
2008/09 7513
2011/12 6490
2012/13 6074
2013/14 5646
2014/15 5209
20015/16 4766
2016/17 4399
2017/18 4246
2018/19 4300*
Источники: Росстат, * ориентировочная цифра Министерства науки и высшего образования
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