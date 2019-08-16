Десантный катер дошвартовался до аварии

Как стало известно “Ъ”, командир 388-го морского разведывательного пункта (в/ч 43071) Черноморского флота России, подполковник Сергей Подгурский признан виновным в халатности и оштрафован на 350 тыс. руб. Севастопольский гарнизонный военный суд также признал право Минобороны на удовлетворение гражданского иска к осужденному. Вопрос о размере ущерба, причиненного офицером Подгурским государству, должен быть установлен в гражданском производстве. Военное ведомство требует взыскать с него 54,5 млн руб.

Вступил в силу приговор Севастопольского гарнизонного военного суда, вынесенный командиру морского спецназа, кавалеру двух орденов Мужества Сергею Подгурскому. Офицер обвинялся СКР в превышении должностных полномочий, повлекших значительный имущественный ущерб (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Однако в ходе судебного разбирательства гособвинитель попросил суд переквалифицировать действия подсудимого на халатность (ч. 1.1. ст. 293 УК РФ). Суд согласился с мнением прокурора, отметив, что командир войсковой части Сергей Подгурский небрежно исполнял должностные обязанности, но не был заинтересован в выводе из строя десантного катера и не стремился причинить ущерб государству.

На процессе было установлено, что подполковник Сергей Подгурский, являясь командиром 388-го морского разведывательного пункта, нес ответственность за состояние военной техники: патрульного катера «П-352» и десантного катера «Д-296». Проявив неосмотрительность и не выполнив приказ командующего Черноморского флота о передислокации катеров в осенне-зимний период на безопасную стоянку, командир стал виновным в повреждении десантного катера, который получил пробоины от столкновения кормовой части судна с причалом во время небольшого шторма. Бухгалтерская судебная экспертиза оценила ущерб в 54,5 млн руб.

Подполковник Подгурский вину не признал, пояснив суду, что не был осведомлен о соответствующем приказе вышестоящего командования.

По его мнению, подчиненные ему должностные лица, несущие непосредственную ответственность за катера, не выполнили правила и порядок швартовки судов, в результате чего и произошла авария. В свою очередь, подчиненные командира, выступавшие в суде свидетелями, утверждали, что информировали его о необходимости перемещения катеров на безопасную стоянку. Однако подполковник Подгурский, по их словам, ответил отказом, пояснив, что «там экипаж катера будет бездельничать, поэтому судно будет переставлено после тактико-специальных учений». Согласно материалам дела, офицер Подгурский прибыл на место происшествия незамедлительно в час ночи 9 октября 2017 года, но он не доложил об аварии ни дежурной службе, ни руководству, понадеявшись на силы вверенной ему части для самостоятельного устранения повреждений. Трасологическая судебная экспертиза выявила на десантном катере рваные пробоины различных размеров, которые повлекли за собой заполнение машинного отделения водой.

Отметим, что размер имущественного вреда подполковник Подгурский также не признал. Офицер считает, что оцененный экспертами ущерб включил в себя общие восстановительные работы катера, в которые входили различные виды услуг, а не только стоимость запасных частей, необходимых для устранения повреждений. По его мнению, дополнительные восстановительные работы нужно исключить из суммы ущерба.

Признав вину подполковника Подгурского в халатности, суд также признал за Минобороны право на удовлетворение иска к осужденному о возмещении ущерба, расчет которого должен быть проведен в гражданском судопроизводстве. По приговору суда подполковник оштрафован на 350 тыс. руб. Пока он не выплатит деньги, его автомобиль Nissan Qashqai и доля в квартире останутся под арестом. Защита осужденного от комментариев воздержалась.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону