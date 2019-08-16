Подростков не связали с родителями

До пяти лет лишения свободы грозит двоим подросткам, подозреваемым в нападении на сотрудников Росгвардии во дворе одного из домов Ульяновска, где компания молодых людей распивала спиртные напитки. При попытке задержать одного из них остальные пытались отбить своего товарища и завладеть табельным пистолетом росгвардейца. Правозащитники, занимающиеся проблемами молодежи, не исключают, что нападавшие могли принадлежать к одной из криминальных молодежных группировок Ульяновска, однако отмечают, что есть вопросы и к правоохранительным органам, которые не обучены действовать в ситуациях с несовершеннолетними, и необходима корректировка регионального законодательства в этой сфере.

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), сообщило ведомство в понедельник на своем официальном сайте.

По данным СУ СКР, в минувшую пятницу около 20 часов во дворе одного из жилых домов микрорайона Верхняя Терраса сотрудники Рос­гвардии «произвели задержание молодого мужчины за совершение административного правонарушения», в момент задержания «в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек, некоторые из которых нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием», в связи с чем «сотрудники Рос­гвардии были вынуждены произвести предупредительные выстрелы», после чего двое нарушителей были задержаны.

В региональном управлении Рос­гвардии и в СУ СКР подробности инцидента сообщать не стали. Источники в полиции пояснили „Ъ“, что два сотрудника ОВО Росгвардии прибыли на место, где компания молодых людей распивала спиртные напитки «и вела себя вызывающе». Жалоба поступила от жильцов дома в полицию, которая и направила туда сотрудников ОВО, находившихся в тот момент ближе всех. В связи с «неадекватным поведением нарушителей общественного порядка» и попытки отобрать табельное оружие росгвардейцы вызвали подкрепление, и к месту инцидента прибыли несколько экипажей полиции.

Руководитель межрегионального Правового фонда Игорь Корнилов (Ульяновск), занимающийся проблемами молодежи, считает, что «столь вызывающее поведение молодых людей может свидетельствовать об их принадлежности к одной из молодежных криминальных группировок». Всего, по его словам, в Ульяновске их шесть: «Сапля», «Советские», «Пески», «Скинхеды», «Орловские», «Центр-Камаз», «в последнее время они активизировались». «Опасность в том, что детей, как признавались они в наших опросах, начинают вовлекать в группировки с 12летнего возраста, а в полиции этого словно не замечают»,— сказал право­защитник.

Господин Корнилов также сообщил „Ъ“, что, по его данным, полтора десятка участников конфликта — несовершеннолетние, «и к родителям есть ряд вопросов, среди них — почему их дети пьяные». Но в связи с этим «есть вопросы и к правоохранительным органам», отмечает правозащитник. Он «на основании информации своих источников» полагает, что инцидент случился в ходе выполнения операции «Подросток2019». Профилактическая межведомственная операция с участием профильных министерств облправительства и правоохранительных органов была объявлена указом губернатора региона Сергея Морозова с 1 июня 2019 года и была направлена «на устранение причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов». Среди ее задач — профилактика среди подростков правонарушений, алкоголизма и наркомании и т.д. «Представители правоохранительных органов уже неоднократно задерживали подростков около их домов и везли в отделение полиции, хотя обязаны были прежде известить родителей»,— сообщил правозащитник, заметив, что сотрудники Росгвардии «фактически могли спровоцировать конфликт», не зная региональных требований и правил взаимодействия с подростками. Напомним, в Ульяновской области региональным законом «О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда физическому, духовному и нравственному развитию детей» (№ 104ЗО от 10.07.2009) установлен для подростков комендантский час (до 16 лет — 22 часа, с 16–18 лет — 23 часа), когда они должны находиться дома, а также введены правила действий юрлиц и граждан, обязывающие в первую очередь известить родителей о ситуации (то же требование и в КоАП) и до их прибытия на месте обеспечить меры безо­пасности несовершеннолетнего. «Подростки — очень эмоциональные, и с ними надо работать очень аккуратно, чтобы не спровоцировать агрессию, но сотрудников полиции и Росгвардии этому никто не учит, у них нет курса подростковой психологии. Раньше обязательно вызывали на место происшествия представителя инспекции ПДН, но теперь это не практикуется. И, вероятно, своими требованиями росгвардейцы спровоцировали конфликт, который затем стал уже неуправляемым»,— полагает правозащитник. Он считает, что региональный закон требует серьезной корректировки, и в части, не урегулированной федеральным законодательством, необходимо определить правила действий сотрудников правоохранительных органов, «и не только в период комендантского часа, но и в иных ситуациях».

В региональном УМВД версию с криминальными группировками отрицают, считая, что это не более чем хулиганство, а неадекватное поведение нападавших объясняют алкогольным опьянением. В ведомстве также не подтвердили, что инцидент был связан с операцией «Подросток2019», настаивая, что «это был выезд по заявлению граждан».

Секретарь регионального совбеза, замгубернатора Сергей Люльков заметил, что в пятницу ситуация с подростками «была очень сложная, противодействие серьезное, и непросто было разобраться, как действовать, какие могут быть последствия». «Вероятно, мы соберем по этому поводу совещание с силовиками, полагаю, что и Росгвардия, и полиция должны провести свои проверки по правильности действий сотрудников»,— сказал господин Люльков, заметив, что «готов встретиться с правозащитниками для обсуждения необходимости доработки регионального ­законодательства».

Сергей Титов, Ульяновск