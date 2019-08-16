Агентство по привлечению инвестиций не обосновало затраты

Счетная палата Самарской области обнаружила неправомерное расходование средств субсидии Агентством по привлечению инвестиций. Аудиторы установили увеличение расходов агентства более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. В частности, на оплату труда — на 73%, на приобретение расходных материалов и канцелярских товаров — на 135%, аренда офиса подорожала на 65%, траты на услуги связи — на 105%. Аудиторы не смогли оценить эффективность деятельности организации — отсутствует подтверждение конкретных мероприятий по сопровождению инвестпроектов. Информация о проверке направлена главе региона, в губернскую думу и областную прокуратуру. Эксперты считают, что результаты отчета могут повлечь наказание вплоть до возбуждения уголовных дел, а также сокращение финансирования деятельности ­организации.

Счетная палата Самарской области проверила эффективность деятельности некоммерческой унитарной организации — фонда «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» (АПИ), а также использование средств областного бюджета в 2015–2018 годах и истекшем периоде 2019 ­года.

АПИ позиционирует себя как организацию, которая «привлекает в регион российских и иностранных инвесторов, продвигает региональные компании на российском и международном рынках, оказывает всестороннюю поддержку инициаторам инвестпроектов», оказывает услуги «от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой ­господдержки».

При этом аудиторы не смогли оценить эффективность деятельности организации по поддержке инвесторов на примере каких-либо инвестпроектов — в АПИ не предоставили подтверждения конкретных мероприятий по сопровождению проектов. Также АПИ не подтвердило факт одного из основных видов деятельности — обеспечения консультационной, информационной и правовой поддержки: организация не вела реестры по оказанию этих услуг.

В этом году расходы агентства увеличились более чем на 50% по сравнению с 2018 годом. Так, на 73% увеличились расходы на оплату труда, на 135% — траты на приобретение расходных материалов и канцелярских товаров, арендуемое помещение подорожало на 65%, расходы на оплату услуг связи — на 105%. Аудиторы посчитали, что фонд оплаты труда сотрудников АПИ на 2019 год увеличился с 9,4 млн руб. (2018 год) до 16,4 млн руб. в связи с увеличением штата.

В 2015м, 2016м, 2018м годах организация неправомерно потратила субсидии на оплату такси в командировках, приобретение кофемашины на общую сумму 50 тыс. руб. Также надзорный орган счел необоснованными расходы из субсидии на обслуживание компьютерной сети АПИ, в том числе настройку оборудования на рабочих местах сотрудников (при отсутствии компьютерной техники на балансе организации) в размере 236 тыс. руб. Неправомерным аудиторы сочли завышение планируемых расходов на обслуживание сайта и интерактивной «Инвестиционной карты Самарской области», а также в части включения в расходы на оплату труда АПИ трат по договорам возмездного оказания услуг на сумму 1 млн руб.

«Управленческое решение» агентства о смене места для офиса Счетная палата также считает необоснованным — это привело к увеличению нагрузки на областной бюджет. АПИ переехало из офиса по адресу: Лесная улица, 5, на Молодогвардейскую улицу, 204. После этого расходы по аренде помещений увеличились на 507,24 руб. за 1 кв. м в месяц (с 450 руб. за 1 кв. м до 957 руб. за 1 кв. м в месяц).­ ­«МЭР СО не ориентировало АПИ на необходимость осуществления уставной деятельности с использованием наименьшего объема средств областного бюджета»,— считают аудиторы.

«Выявлены факты грубого нарушения АПИ требований к бухгалтерскому учету: искажение бухгалтерской отчетности за 2017 год более чем на 10%; отсутствие у некоммерческой организации первичных учетных документов по личному составу за период с 1 июля 2015 года по 31 марта 2019 года»,— подчеркивает надзорный ­орган.

Кроме того, агентство осуществляет взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна». При этом аудиторы установили, что передача в полном объеме полномочий по сопровождению инвестпроектов по принципу «одного окна» АПИ документами не предусматривалась. Эти полномочия возложены на органы исполнительной власти региона и на облправительство. «Таким образом, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, как учредитель, не должным образом организовало деятельность АПИ, что привело к ее несоответствию требованиям нормативно-правовых актов области»,— считают в Счетной палате.

Счетная палата внесла представление в адрес АПИ, а информацию о результатах проверки направила губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу и областную ­прокуратуру.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, считает, что подобные нарушения являются достаточно серьезной причиной для инициации вопроса о привлечении виновных лиц как к гражданской или административной ответственности, так и к уголовной. «Основным вопросом, который определит правовые последствия для организации и должностных лиц», по мнению эксперта, будет «размер убытков (ущерба), причиненных в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств».

«Обычно материалы таких дел передают в правоохранительные органы для проверок в рамках Уголовно-процессуального кодекса и последующего принятия необходимых решений в отношении лиц, которые могут быть ответственны за нецелевое расходование. Дума обязана отреагировать на нарушения путем внесения изменений в нормативную базу для недопущения в будущем таких нарушений. Вполне возможно, что результаты проверки повлекут за собой возбуждение уголовных дел, а также сокращение финансирования деятельности данной организации. С учетом обстоятельств можно ожидать самых серьезных решений»,— уверен Дмитрий Горбунов.

Ани Айвазян