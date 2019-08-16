Кировский гаишник попал под КамАЗы

В Набережных Челнах начался судебный процесс над группой из пятерых обвиняемых, в числе которых бывший начальник УГИБДД по Кировской области Александр Плотников. По версии следствия, полковник помог казанским предпринимателям по поддельным документам зарегистрировать 279 «КамАЗов», запрещенных к эксплуатации в России по экологическим нормам, из-за чего автодилеры также уклонились от уплаты налогов. Действия обвиняемых следствие квалифицировало как организацию преступного сообщества.
В Набережночелнинском городском суде Татарстана начался судебный процесс над бывшим начальником кировского областного управления ГИБДД Александром Плотниковым. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались подполковник полиции Сергей Черезов и майор Александр Окулов, а также Рафиль и Ренат Габделхаковы (отец и сын, руководящие ООО «Ренбизнесавто» из Набережных Челнов). Полковнику в отставке Плотникову предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и особо крупном мошенничестве, также ему и двум коммерсантам вменили тяжкую ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере».
По версии следствия, с января 2014-го по октябрь 2017 года казанские предприниматели приобрели по заниженной стоимости 279 «КамАЗов», соответствующих второму экологическому классу, — эксплуатация таких автомобилей запрещена к использованию в Российской Федерации. Однако эти грузовики были перепроданы различным покупателям после того, как в их технические паспорта были внесены ложные сведения о том, что на машины, с которых был уплачен утилизационный сбор, были установлены новые двигатели класса «Евро-4». Как полагает гособвинение, подчиненные полковнику Плотникову сотрудники УГИБДД Кировской области помогали фальсифицировать документы по «КамАЗам», поставив их на учет как соответствующие экологическим нормам. «Не уплатив утилизационный сбор, участники организованного преступного сообщества незаконно обеспечили государственную регистрацию 279 автомашин в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области, после чего транспортные средства были незаконно реализованы покупателям», — сообщили суть претензий в кировском следственном управлении СК.
Расследование уголовного дела в Кирове началось еще осенью 2017 года, а в январе 2018-го руководителя региональной Госавтоинспекции задержали в рабочем кабинете, затем суд санкционировал его арест. В конечном варианте обвинительного заключения фигурирует сумма причиненного ущерба юрлицам, купившим эти грузовики, в размере 350 млн руб. Директора ООО «ТД "Авто"» Ильдара Саитова, которого прежде следствие считало одним из организаторов преступной схемы, на скамье подсудимых нет. В отношении него материалы выделялись в самостоятельное производство, так как господин Саитов заключил досудебное соглашение со следствием. Ранее представители следствия утверждали, что именно этот предприниматель приезжал в Киров договариваться с руководством УГИБДД насчет регистрации автомобилей.
Обвиняемый Александр Плотников свою вину не признает, как и остальные подсудимые. После оглашения обвинительного заключения суд Набережных Челнов приступил к допросу потерпевших. Один из покупателей признался, что выгодно перепродал грузовик, поэтому претензий к подсудимым не имеет и требований о компенсации ущерба к ним не заявлял. Защита намерена вызвать в суд и допросить в качестве свидетеля Антона Быкова, бывшего заместителя начальника УФСБ Казани, который затем перешел на службу в кировское управление, занимавшееся оперативной разработкой сотрудников Госавтоинспекции. Также в суде планируют допросить и бывшего начальника управления МВД по Кировской области генерала Сергея Солодовникова, в подчинении у которого находились обвиняемые гаишники. Как рассказали “Ъ-Приволжью” представители защиты обвиняемого Плотникова, в полномочия сотрудников ГИБДД не входила обязанность вносить в паспорт транспортного средства сведения об установке двигателей класса «Евро-4», так как эти данные указываются самим заводом-изготовителем на основании заключения Росстандарта. «Все, что делает МРЭО ГИБДД, это регистрирует транспортное средство за владельцем и выдает ему государственные номера. Что касается утилизационного сбора, это также не входит в полномочия УГИБДД. В документах сам изготовитель ставит отметку об обязательстве его уплаты, а контролировать собираемость утилизационного сбора должны налоговые органы», — пояснил один из адвокатов. Кроме того, защита утверждает, что в ходе предварительного расследования не проводилась экспертиза по установлению экологического класса двигателей «КамАЗов», поэтому будет подано ходатайство о ее назначении.