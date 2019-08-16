Кировский гаишник попал под КамАЗы

В Набережных Челнах начался судебный процесс над группой из пятерых обвиняемых, в числе которых бывший начальник УГИБДД по Кировской области Александр Плотников. По версии следствия, полковник помог казанским предпринимателям по поддельным документам зарегистрировать 279 «КамАЗов», запрещенных к эксплуатации в России по экологическим нормам, из-за чего автодилеры также уклонились от уплаты налогов. Действия обвиняемых следствие квалифицировало как организацию преступного сообщества.



В Набережночелнинском городском суде Татарстана начался судебный процесс над бывшим начальником кировского областного управления ГИБДД Александром Плотниковым. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались подполковник полиции Сергей Черезов и майор Александр Окулов, а также Рафиль и Ренат Габделхаковы (отец и сын, руководящие ООО «Ренбизнесавто» из Набережных Челнов). Полковнику в отставке Плотникову предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и особо крупном мошенничестве, также ему и двум коммерсантам вменили тяжкую ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере».

По версии следствия, с января 2014-го по октябрь 2017 года казанские предприниматели приобрели по заниженной стоимости 279 «­КамАЗов», соответствующих второму экологическому классу, — эксплуатация таких автомобилей запрещена к использованию в Российской Федерации. Однако эти грузовики были перепроданы различным покупателям после того, как в их технические паспорта были внесены ложные сведения о том, что на машины, с которых был уплачен утилизационный сбор, были установлены новые двигатели класса «­Евро-4». Как полагает гособвинение, подчиненные полковнику Плотникову сотрудники УГИБДД Кировской области помогали фальсифицировать документы по ­«КамАЗам», поставив их на учет как соответствующие экологическим нормам. «Не уплатив утилизационный сбор, участники организованного преступного сообщества незаконно обеспечили государственную регистрацию 279 автомашин в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области, после чего транспортные средства были незаконно реализованы покупателям», — сообщили суть претензий в кировском следственном управлении СК.

Расследование уголовного дела в Кирове началось еще осенью 2017 года, а в январе 2018-го руководителя региональной Госавтоинспекции задержали в рабочем кабинете, затем суд санкционировал его арест. В конечном варианте обвинительного заключения фигурирует сумма причиненного ущерба юрлицам, купившим эти грузовики, в размере 350 млн руб. Директора ООО «ТД "Авто"» Ильдара Саитова, которого прежде следствие считало одним из организаторов преступной схемы, на скамье подсудимых нет. В отношении него материалы выделялись в самостоятельное производство, так как господин Саитов заключил досудебное соглашение со следствием. Ранее представители следствия утверждали, что именно этот предприниматель приезжал в Киров договариваться с руководством УГИБДД насчет регистрации автомобилей.

Обвиняемый Александр Плотников свою вину не признает, как и остальные подсудимые. После оглашения обвинительного заключения суд Набережных Челнов приступил к допросу потерпевших. Один из покупателей признался, что выгодно перепродал грузовик, поэтому претензий к подсудимым не имеет и требований о компенсации ущерба к ним не заявлял. Защита намерена вызвать в суд и допросить в качестве свидетеля Антона Быкова, бывшего заместителя начальника УФСБ Казани, который затем перешел на службу в кировское управление, занимавшееся оперативной разработкой сотрудников Госавтоинспекции. Также в суде планируют допросить и бывшего начальника управления МВД по Кировской области генерала Сергея Солодовникова, в подчинении у которого находились обвиняемые гаишники. Как рассказали “Ъ-Приволжью” представители защиты обвиняемого Плотникова, в полномочия сотрудников ГИБДД не входила обязанность вносить в паспорт транспортного средства сведения об установке двигателей класса «Евро-4», так как эти данные указываются самим заводом-изготовителем на основании заключения Росстандарта. «Все, что делает МРЭО ГИБДД, это регистрирует транспортное средство за владельцем и выдает ему государственные номера. Что касается утилизационного сбора, это также не входит в полномочия УГИБДД. В документах сам изготовитель ставит отметку об обязательстве его уплаты, а контролировать собираемость утилизационного сбора должны налоговые органы», — пояснил один из адвокатов. Кроме того, защита утверждает, что в ходе предварительного расследования не проводилась экспертиза по установлению экологического класса двигателей «­КамАЗов», поэтому будет подано ходатайство о ее назначении.

Ирина Александрова, Киров