Из Нижнего Новгорода обещают сделать маленькую Москву

Администрация Нижнего Новгорода намерена перенять московский опыт и разработать для города единые стандарты благоустройства улиц. Для этого будет подготовлен пакет типовых вариантов и решений. При этом городские власти обещают сместить приоритеты в сторону пешеходов и велосипедистов. Примерную стоимость типового благоустройства в мэрии спрогнозировать пока не могут, но надеются, что областной бюджет поучаствует в его финансировании.



Администрация Нижнего Новгорода намерена разработать единые стандарты благоустройства городских улиц, при использовании которых приоритет в движении будет отдаваться пешеходам и велосипедистам. Как рассказал на брифинге глава города Владимир Панов, в муниципалитете изучили опыт нескольких российских городов и решили, что для Нижнего Новгорода лучше всего подойдет практика Москвы, несмотря на то, что финансовые возможности областного центра несопоставимы с бюджетом столицы.

Владимир Панов перечислил множество проблем с благоустройством: незаконные рекламные конструкции, изношенные лавочки и урны, большое количество разномастных ограждений, которые зачастую неуместны, контейнерные площадки с мусорными баками, быстро теряющие нормальный внешний вид. Отдельно мэр остановился на расклейке бесплатных объявлений: «Мы пытались снимать эти объявления собственными силами. Выяснилось, что делать это нужно четыре раза в день, так как их тут же клеят заново. Только тогда мы сможем полностью избавиться от объявлений на столбах, стенах и других местах».

Раздумывая о том, как можно комплексно и системно благоустроить город, чиновники решили, что сначала необходимо определиться с приоритетами уличного движения. Для комфорта пешеходов и велосипедистов необходимо расширить пешеходные части улиц. Чтобы при этом не создавать новых проблем для автомобилистов, предлагается часть улиц перевести с двустороннего на одностороннее движение. Кроме того, улицы планируется сделать более удобными для передвижения инвалидов, мам с колясками, а также отвести больше участков под газоны, кустарники и новое озеленение.

Для начала этих преобразований в мэрии обещают принять ряд нормативных актов, используя московский правовой опыт. «Мы уже переписали правила благоустройства, которые теперь стали вторым уставом города. Теперь мы намерены по опыту Москвы разработать стандартные типовые решения по комплексному благоустройству для всех имеющихся в Нижнем Новгороде улиц», — заявил Владимир Панов. После этого, по словам мэра, будут разработаны программы по развитию городских улиц, «речных» (набережные, идущие вдоль рек), а также «верхних» набережных, идущих на высоких берегах Волги и Оки.

Заместитель директора городского департамента градостроительного развития и архитектуры Александр Корнилов добавил, что при разработке стандартов все улицы будут классифицированы по ширине, протяженности, объемам пешеходного и автомобильного трафика. «­Через эту классификацию мы перейдем к развитию в городе новых программ по благоустройству. Они будут рассчитаны на весь город, но апробация проекта будет проходить в центральной части Нижнего Новгорода и частично в Канавинском районе», — отметил господин Корнилов.

Пилотную часть проекта чиновники обещают реализовать в Нижнем Новгороде в 2020 году. Оценить примерный уровень затрат, необходимых для благоустройства улиц по новым типовым правилам, в мэрии пока не берутся. По словам Владимира Панова, к концу года будут готовы только типовые решения. «После этого можно будет говорить о сметах и обращаться к губернатору за финансовой поддержкой, чтобы понять, как региональное правительство сможет поддержать нас в этой работе», — подытожил Владимир Панов.

Напомним, идеи развития Нижнего Новгорода как «города для людей, а не автомобилей» предлагал и предыдущий глава администрации Олег Кондрашов еще в 2013 году. Правда, его впечатлил опыт не Москвы, а Боготы. Побывав в столице Колумбии, сити-менеджер призвал на ее примере ограничить экспансию автомобилей в Нижнем Новгороде, создав приоритеты для пешеходов и велодвижения. Идея «города для людей» вызвала симпатии у горожан, но большого практического воплощения не получила. В городе была обустроена только часть Нижневолжской набережной с велодорожкой и отреставрирована улица Рождественская. А в начале 2018 года Олег Кондрашов с семьей уехал из Нижнего Новгорода в более комфортный Майами, после чего его объявили в розыск по уголовному делу о получении взяток.

Андрей Репин