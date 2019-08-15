Melon Fashion Group закрыла все свои магазины в Польше

Melon Fashion Group (владеет брендами befree, Love Republic, Zarina и Sela) закрыла все свои семь магазинов в Польше. Об этом заявил сегодня генеральный директор компании Михаил Уржумцев.

«Польские депутаты приняли закон о том, что в 2018 году торговые центры не будут работать через воскресенье, а в 2019 году — что все торговые комплексы по воскресеньям работать не будут. В этом году экономика стала трещать по швам, и мы приняли решение закрыть магазины»,— пояснил господин Уржумцев.

Как сообщал “Ъ-СПб”, Melon Fashion Group вышел на рынок Польши в 2017 году. Первый магазин befree, общая площадь которого 500 кв м, открылся в городе Познань в апреле. В Польше работали магазины под тремя брендами — befree, Love Republic и Zarina.

Ольга Кантемирова