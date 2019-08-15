Фронтмен петербургской рейв-группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Сеть магазинов электроники «Связной» (объединяет торговые точки под брендами «Связной» и «Евросеть») объявила о назначении креативным директором лидера группы Little Big Ильи «Ильича» Прусикина. Артист будет отвечать за креатив, внешние коммуникации, разработку и реализацию рекламных кампаний.

Как сообщили в «Связном», таким образом сеть первой отреагировала на заявление музыканта о поиске работы, которое он сделал в рамках нового выпуска «Трэш Лото» на канале YouTube. По словам генерального директора компании Оксаны Гуськовой, «Связной» давно искал подходящего кандидата на должность креативного директора. При этом госпожа Гуськова полагает, что фронтмен музыкальной группы «идеально справится с этой ролью».

В сообщении особо отмечается, что назначение не помешает концертной деятельности Ильи Прусикина — гастроли группы Little Big состоятся по запланированному расписанию.

Little Big — российская рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сам «Ильич» прославился как видеоблогер. Лучшим достижением группы на YouTube стал клип Skibidi. По состоянию на 15 августа 2019 года он набрал 268 млн просмотров.