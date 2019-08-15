Сборка Changan в Липецкой области прекратилась из-за выросшего утилизационного сбора

Главной причиной прекращения выпуска китайских автомобилей марки Changan в индустриальном парке «Рождество», расположенном в Краснинском районе Липецкой области, стал повышающийся утилизационный сбор. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в региональном управлении инвестиций и международных связей. Там пояснили, что утилизационный сбор должен уплачивать автопроизводитель или экспортер в РФ, но для ценовой ниши бюджетных автомобилей Changan плата является существенным удорожающим фактором.

«Увеличение привело к замедлению продаж и сделало невыгодной бизнес-модель, которая не учитывала почти трехкратное повышение сбора с момента старта проекта»,— рассказали в ведомстве, отметив, что прекращена сборка и выпускающегося с 2016 года Changan CS35, и выпускающегося с 2018-го Changan CS75. В управлении инвестиций добавили, что потери налогов для области «незначительные», а для высвободившихся специалистов найдутся новые рабочие места.

Подробнее о сборке китайских автомобилей читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Changan CS75 заехал к "Рождеству"».

Александр Прытков