Теннис
Турнир ATP серии Masters 1000 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $6 млн
Первый круг. Андрей Рублев (Россия)—Николоз Басилашвили (Грузия, 15) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Даниил Медведев (Россия, 9)—Кайл Эдмунд (Великобритания) 6:2, 7:5. Второй круг. Новак Джокович (Сербия, 1)—Сэм Куэрри (США) 7:5, 6:1. Роджер Федерер (Швейцария, 3)—Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) 6:3, 6:4. Йосихито Нисиока (Япония)—Кей Нисикори (Япония, 6) 7:6 (7:2), 6:4.
Турнир WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $3 млн
Первый круг. Дарья Касаткина (Россия)—Барбора Стрицова (Чехия) 6:4, 7:6 (11:9). Второй круг. Мария Саккари (Греция)—Петра Квитова (Чехия, 6) 6:4, 2:6, 6:3. Винус Уильямс (США)—Кики Бертенс (Нидерланды, 5) 6:3, 3:6, 7:6 (7:4). Элина Свитолина (Украина, 7)—Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 6:1. Симона Халеп (Румыния, 4)—Екатерина Александрова (Россия) 3:6, 7:5, 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 9)—Чжэн Сайсай (Китай) 6:4, 6:3.
просмотров: 311704
просмотров: 300606
просмотров: 118470
просмотров: 69557
просмотров: 61508