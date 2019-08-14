Призвали к ответственности

О ряде подобных инициатив, таких как косметические средства от компании Lush без упаковки, мы уже рассказывали. В новой подборке — несколько свежих маркетинговых инициатив, призывающих пользователей в вопросе защиты экологии и ответственного потребления «начать с себя». Речь об осознанном потреблении — выборе упаковки товара и организации собственного быта.

Заверните два

С 1 сентября в 12 магазинах Uniqlo пластиковые пакеты заменят на бумажные. И не просто бумажные, а те, что сделаны из переработанной бумаги. Как утверждают в группе Fast Retailing, в которую кроме Uniqlo входят GU и Theory, этот проект поможет значительно уменьшить количество пластиковых отходов. Называется цифра в 85% (7800 тонн), достичь этого показателя планируют к концу 2020 года. Количество магазинов будет постоянно увеличиваться, в тех брендах группы, где уже используется бумажная упаковка, ее также заменят на сделанную из переработанной бумаги.

В группе планируют не ограничиваться отказом от пакетов, но и избавиться от другого пластика. Например, перестать использовать пластиковую упаковку для обуви.

Молоко и глина

«Коломенское молоко» решило сделать натуральными не только свою продукцию (молоко, кефир, йогурты, сметану, ряженку, простоквашу, творог — все это приготовлено термостатным способом из натурального молока), но и ее упаковку. Все упаковывается в глиняную тару нежно-голубого цвета. Сделана она из красной глины, которая является биоразлагаемым материалом. Глазурь на керамике не содержит тяжелых металлов.

Керамическую упаковку в бренде предлагают использовать повторно — для готовки и хранения. Следующим логичным шагом мог бы стать сбор тары для последующего использования самой компанией.

Хороших дел, и побольше

IKEA, вопреки знаменитой фразе, предлагает прославиться хорошими делами, а кроме того — заработать на них. Примерно так можно описать цель запущенного на нескольких рынках, включая Россию, мобильное приложение IKEA Better Living. Запущено оно в рамках программы «Это не мусор», цель его — стимулировать пользователей вести более экологически ответственный образ жизни. Меняться к лучшему предлагают при помощи простых действий вроде замены обычных лампочек на энергосберегающие, отказа от пластиковой трубочки или стирки в холодной воде. Именуется каждое действие «хорошим поступком» и приносит пользователю очки, которые позволяют выигрывать челленджи и получать призы — товары и подарочные сертификаты.

В приложении каждый пользователь может смотреть как свою статистику, так и общую. Так, например, можно узнать, сколько пользователи своими простыми действиями сэкономили воды. По данным на 10 августа — 192 096 литров. Что, как сообщает приложение, эквивалентно 1015 набранным ванным или 2537 аквариумам.

Мария Леднева