Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию

Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию. Как сообщает агентство AP, текст письма появился на сайте 4chan, который в последнее время стал популярен среди сторонников идеи превосходства белой расы.

Письмо, датированное 4 июля и адресованное некоему Алану, содержит упоминание о поездке Тарранта в Россию в 2015 году и о двух почтовых марках, которые этот Алан прислал Тарранту и которые стали «единственными красочными предметами в мрачной серой камере». Таррант пишет, что ему приходится прятать марки от охранников, не то они отберут их. Кроме того, Таррант цитирует Платона и других философов, идеи которых его вдохновляют в его поступках, а также предупреждает Алана о каком-то предстоящем «серьезном конфликте». По мнению агентства, содержание письма и использованные формулировки вполне могут быть истолкованы как призыв к вооруженной борьбе.

Представители новозеландской оппозиции немедленно потребовали ответа у департамента исполнения наказаний, каким образом преступнику, осуществившему самое страшное убийство в истории Новой Зеландии, позволили отправлять письма подобного содержания. Глава департамента Келвин Дэвис признал, что в данном случае его ведомство допустило ошибку, оно не должно было позволят Тарранту посылать это письмо.

Он пояснил, что у всех заключенных в Новой Зеландии есть определенные права, включая право посылать и получать письма. В некоторых, «крайне редких» случаях письма изымаются, как это было сделано с несколькими другими письмами того же Тарранта. «У нас никогда не было такого заключенного — поэтому я решил прояснить вопрос о том, годятся ли существующие законы для подобной ситуации, и обратился к юристам за советом о том, что нам нужно изменить»,— добавил министр, подчеркнув, что подобная ситуация повториться не должна.

Напомним, 15 марта в двух мечетях города Крайстчерч произошел двойной теракт. В результате погибло около 50 человек. Обвиняемый в нападении Брентон Таррант незадолго до теракта опубликовал в сети манифест, в котором назвал себя белым австралийцем рабочего класса и объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Антиисламский джихадизм».

Алена Миклашевская