«Мы просто сидим и ждем приговора»

Как стало известно “Ъ”, 25 женщин, находящихся в московском СИЗО №6, обратились к правозащитникам, утверждая, что они незаконно содержатся под стражей, так как обвиняются в преступлениях экономической направленности. По версии заявителей, на сложившуюся с ними ситуацию никак не реагируют судебные и надзорные органы. Между тем уже выяснилось, что часть подследственных ввели правозащитников в заблуждение.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил “Ъ”, что в комиссию поступило обращение 25 женщин, содержащихся в СИЗО №6. Они рассчитывают на помощь не только столичных правозащитников, но и федеральных — уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Женщины утверждают, что они обвиняются или подозреваются в экономических преступлениях, однако, несмотря на прямой запрет, содержащийся в ст. 108 УПК РФ, все они были арестованы судами, которые впоследствии продлили им самую суровую меру пресечения. «Услышьте нас и обратите внимание на ситуацию, сложившуюся в правоохранительной и судебной системе»,— просят правозащитников подписантки, утверждая, что следственные органы, прокуроры и суды ставят себя «выше» Конституции и «всех принципов уголовного законодательства».

По версии заявительниц, большинство вменяемых им преступлений относится к гражданско-правовым отношениям, которые «следственные органы переводят в уголовную плоскость».

В результате под стражу попали женщины, девушки и молодые матери, которые, по их словам, впервые привлекаются к уголовной ответственности, являются гражданами РФ и «вина которых не доказана». Следствие, по их версии, незаконно возбуждает уголовные дела, а суды, «не проверяя доказательств», только со слов сотрудников правоохранительных органов, принимают их сторону. В результате решения об арестах и продлениях мер пресечения выносятся «моментально». Прокуроры же «покрывают» недобросовестную работу следственных органов. «Мы день за днем просто сидим и ждем приговора, а надежды на справедливость нет»,— утверждают заключенные. Они просят правозащитников разобраться в сложившейся ситуации, утверждая, что «беспредел по экономическим делам достиг критической точки».

Упомянутые в заявлении правоохранительные органы его содержание пока не комментируют. Известно, что они готовы провести соответствующие проверки, как только получат материалы от правозащитников. По данным “Ъ”, несколько лет назад от заключенных уже поступало похожее обращение, разбираясь в котором, правоохранители выяснили, что большинство из его подателей не относятся к предпринимателям, подпадающим под действие ст. 108 УПК РФ.

По данным “Ъ”, среди подписанток также оказались те, которым вменяются преступления, никак не относящиеся к экономическим.

Одну из женщин, например, обвиняют в мошенничестве за то, что она, по версии полиции, обманула более сотни пенсионеров. Другой инкриминируется кража, к тому же эта дама уже в третий раз оказывается под следствием и судом за аналогичные преступления. Не все однозначно и с документами подписанток. Так, как минимум одна из них вместо российского паспорта имеет вид на жительство в РФ.

Следует отметить, что аресты обвиняемых по экономическим статьям давно вызывают вопросы у правозащитников. Эта тема была поднята и в ходе последней прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Для усиления контроля, в том числе за обвиняемыми по экономическим делам, предлагается расширить толкования экономических преступлений, заложенное в ст. 108 УПК РФ, по которым аресты предусмотрены лишь в исключительных случаях, а следователей обязать предварительно согласовать с прокурорами арестные ходатайства, а также продление данных мер пресечения.

Николай Сергеев