В России снизилось количество зарегистрированных браков

Количество регистраций браков в ЗАГСе за первую половину 2019 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Росстата. Эта цифра уменьшилась на 46 тыс., до 333 тыс. записей.

Больше всего свадеб зарегистрировано в Туве и Ингушетии. На Чукотке, в Адыгее и Костромской области число браков сократилось сильнее всего.

Ведомство зафиксировало снижение количества разводов на 64,4 тыс. случаев, до 231 тыс. записей. Это на 21,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Чаще всего разводились в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии.